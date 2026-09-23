Z vesničky Dobříkov do Premier League za 30 milionů eur. Horníček popsal, jak se přítelkyni zmínil o ceně a nepochodil

Z Dobříkova přes Pardubice do Bragy
Kariérní osa má čtyři uzly a žádný z nich není náhodný. V Dobříkově u Chocně začal s fotbalem, v mládežnické akademii FK Pardubice dostal systematický trénink. V létě 2019 odešel na hostování do portugalské Bragy, klubu, který cíleně loví mladé brankáře s dobrou rozehrávkou. V červenci 2020 Pardubice potvrdily trvalý přestup na čtyři roky.
Co následovalo, nebyl žádný skok do neznáma. Horníček si v Braze postupně vybudoval pozici jedničky, nasbíral 88 soutěžních startů a v sezoně 2025/26 předvedl průlomový ročník. Podle dat Opta patřil mezi elitu portugalské ligy v distribuci míče i v takzvaných sweeper akcích mimo vápno, přesně ten typ statistik, které moderní kluby Premier League sledují dřív než počet chycených penalt.
Třicet milionů a žádná aukce
Braga nejednala z pozice slabosti. Portugalské zdroje A Bola i Renascença shodně popisují, že klub držel výstupní klauzuli kolem 30 milionů eur jako nepodkročitelnou hranici pro všechny zájemce. Když se v červenci 2026 ozval Hull City a nabídl klauzuli splnit, Horníček projekt odmítl, nepovažoval ho za dostatečně ambiciózní. Newcastle pak klauzuli fakticky dorovnal. Konečná částka podle portugalského rádia Renascença činila 30,578 milionu eur.
Sportovní ředitel Newcastlu Ross Wilson veřejně mluvil o „jednom z nejlepších mladých brankářů v Evropě“. Nebyla to fráze pro tiskovou konferenci. Sedm čistých kont v Evropské lize, nejvíc ze všech gólmanů soutěže, je argument, který nepotřebuje marketingový háv.
Chaos na lavičce, klid v brance
Načasování přestupu bylo pikantní. Eddie Howe 31. července 2026 oznámil, že po osobní reflexi z klubu odchází. O dva dny později Newcastle představil Horníčka. A 5. srpna jmenoval novým trenérem Matthiase Jaissleho. Tři zásadní události během šesti dnů.
Přímý doklad, že by manažerská výměna Horníčka znervóznila, neexistuje. Z jeho pozdějších rozhovorů vyplývá, že motivací byla velikost klubu a liga samotná, ne konkrétní trenér. Sám přiznává „emocionální horskou dráhu“ kolem přestupu, ale spíš ve smyslu logistickém: s partnerkou a dcerou se třikrát stěhovali, začínali na hotelu, pak dva domy, než našli místo, kde chtějí zůstat. Sever Anglie popisuje kontrastně proti Portugalsku, méně slunce, víc šedi, ale „příjemné počasí na procházky“.
A cenovka? Doma přítelkyni připomíná, že „za takové peníze“ by mu mohla přinést pití. Nepochodil.
Souboj o českou jedničku
Horníčkův přestup nezměnil jen jeho kariéru. Změnil optiku celého souboje o českou reprezentační bránu. Antonín Kinský má v Tottenhamu nový kontrakt a důvěru klubu po silném závěru sezony. Matěj Kovář je od ledna 2026 natrvalo v PSV, kde ho vedení vykoupilo z Leverkusenu a chválí jeho stabilitu. A teď Horníček v Newcastlu.
Tři čeští brankáři ve třech klubech z absolutní špičky evropského fotbalu. To není náhoda, to je systémový výstup české brankářské školy. Horníček sám říká, že o pořadí v reprezentaci rozhodne forma, trénink a preference trenérů. Žádné proklamace, žádné nároky. Jen věta: „Jsem připravený být jedničkou.“
Ve stínu Srníčka
Newcastle má s českými brankáři historii. Pavel Srníček, dodnes člen klubové Síně slávy, odchytal za klub 190 zápasů ve dvou etapách, v samotné Premier League 146 utkání a 47 čistých kont. Emocionální pouto ke Geordie fanouškům přetrvává dodnes.
Horníček je na začátku. Srovnání se Srníčkem je zatím spíš symbolické než sportovní, ale právě ta symbolika má váhu. Český gólman v brance Newcastlu není anomálie. Je to tradice, která čeká na pokračování.
Rozdíl mezi portugalskou ligou a Premier League popisuje stručně: „Dost velký. Týmy jsou vyrovnanější, zápasy se nerozhodují tak snadno, musíte být soustředění celý duel.“ Maličkosti rozhodují. A právě na maličkostech, rozehrávce, čtení hry, odvaze vyběhnout, stojí profil, za který Newcastle položil přes 780 milionů korun.
Kluk z Dobříkova teď chytá v nejsledovanější lize světa. Ne proto, že by ho někdo objevil náhodou, ale proto, že každý krok jeho kariéry dával smysl, a ten další ho čeká v brance na St James‘ Park.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle