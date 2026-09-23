Baník uctí Mikloška při zápase proti Spartě. Šturala popsal, jak klub zpráva o smrti legendy zdrtila

Pondělní ráno 14. září 2026 přineslo do kanceláří FC Baník Ostrava zprávu, na kterou se klub měsíce připravoval, a přesto ji neunesl. „Dlouhou dobu jsme čekali, že ta zpráva přijde, ale stejně nás to zdrtilo. Nedá se na to připravit,“ řekl výkonný ředitel Matěj Šturala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Oficiální nekrolog na klubovém webu uvádí datum úmrtí o den dříve, v neděli 13. září; rodina se s Mikloškem loučila v soukromí, klub se o ztrátě dozvěděl až ráno. Veřejný pohřeb se na přání zesnulého nekoná. O to větší váhu teď dostává pieta, kterou Baník chystá na nejbližší domácí ligový zápas proti Spartě.
Neděle 18. října, 15:00, den rozloučení
Podle oficiálního rozpisu zápasů se duel Baník–Sparta odehraje v rámci 11. kola Chance Ligy v neděli 18. října 2026 od 15:00 na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Klub potvrdil, že při tomto utkání proběhne uctění Mikloškovy památky, a dodal, že přípravu řeší v koordinaci s fanoušky. Konkrétní scénář, zda půjde o choreo, potlesk, šály nebo kombinaci všeho, zatím veřejně nepředstavil.
Šturala naznačil, jakým směrem se rozloučení ubírá. Každý den po práci chodil k pietnímu místu na prostranství před starými Bazaly a sledoval, kolik lidí tam přichází. „To pondělní ráno nebylo příjemné nejen pro Baník, ale i pro celý český fotbal,“ popsal. Pieta při zápase se Spartou tak nebude formální klubovou vložkou. Bude sdíleným aktem fanoušků a klubu, který ztratil člověka ze svého každodenního fungování.
Víc než legenda: Mikloško byl Baník do posledního dne
Luděk Mikloško přišel do Ostravy v patnácti letech. Odchytal za Baník 211 ligových zápasů, vychytal 142 čistých kont, což je šesté místo v historickém pořadí Klubu ligových brankářů. V roce 1990 odešel do West Hamu, kde strávil téměř celou dekádu a nasbíral 318 startů. Hned v první sezoně vyhrál klubovou anketu Hammer of the Year. Za československou a českou reprezentaci nastoupil 42krát, včetně mistrovství světa 1990 v Itálii.
V roce 2022 se vrátil do Baníku jako sportovní ředitel a člen představenstva. Podílel se na stavbě kádru, na komunikaci s fanoušky a na každodenním chodu klubu. Baník ho na svém webu popisuje jako člověka, pro kterého klub „navždy zůstal tím největším a nejbližším“. Když zemřel, neodešla jen ikona z osmdesátých let. Odešel kolega, který ještě předchozí týden seděl v kanceláři.
Přesah za hranice Ostravy
Mikloškova smrt rezonovala celým českým fotbalem. Veřejně kondolovali Sparta, Slavia i předseda FAČR David Trunda. Slavia zařadila minutu ticha před ligovým zápasem s Plzní 20. září 2026. West Ham reagoval okamžitě; rodinné vyjádření londýnského klubu hovořilo otevřeně o boji s rakovinou. Zdravotní problémy přitom nebyly tajemstvím; v prosinci 2024 publikoval West Ham materiál nazvaný „My biggest battle“. Přesnou délku nemoci nikdo z primárních zdrojů neuvádí, ale veřejně známá byla nejméně dva roky.
Proč právě Sparta
Výběr zápasu se Spartou není náhodný, je to nejbližší domácí ligový duel po Mikloškově smrti. Baník proti Spartě je utkání, na které se Vítkovice plní a které dokáže nést emoce. Klub zapojuje fanoušky přímo do přípravy piety, místo aby jim předložil hotový ceremoniál.
Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, neděle 18. října, 15:00. Pro tisíce lidí v hledišti to bude poslední šance rozloučit se s Luďkem Mikloškem na místě, kde to má smysl: na fotbale.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle