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Baník uctí Mikloška při zápase proti Spartě. Šturala popsal, jak klub zpráva o smrti legendy zdrtila

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Luděk Mikloško zemřel 13. září 2026 po dlouhém boji s rakovinou. Baník se s ním rozloučí při domácím ligovém zápase se Spartou.
Baník uctí Mikloška při zápase proti Spartě. Šturala popsal, jak klub zpráva o smrti legendy zdrtila

Baník uctí Mikloška při zápase proti Spartě. Šturala popsal, jak klub zpráva o smrti legendy zdrtila

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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