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Aleš Rozehnal: Jak se ideologicky očišťuje ruská ropa a jiné politické bláboly

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Někteří politici vládní koalice přišli s relativně jednoduchým řešením problému drahého benzinu a nafty. V Rusku prý stojí litr nafty kolem dvaceti korun, v Indii také, zatímco v Evropě platíme přes padesát. A proč? Protože jsme se – podle nich  z ideologických důvodů – odstřihli od levné ruské ropy. Věc se má jinak. Nejprve
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profimedia-0714186608

Zdroj: Část ropovodu Družba na českém území. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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