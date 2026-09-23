V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policie
Proměna českobudějovického letního kina Háječek se brzy posune další fáze. Město už vybírá firmu, která...
Na první pohled je to jen obyčejné okno, prosklená zastávka nebo moderní budova. Pro člověka běžná součást...
V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla...
Radiátory v Českých Budějovicích se po letní pauze znovu rozehřály. Nová topná sezona začala po 124 dnech a...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →