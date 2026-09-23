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V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policie

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Pokuta za špatné parkování, za nerozvážné rozhodnutí nebo dokonce za zaparkování z lenosti. Po Českých Budějovicích se objevily bizarní falešné pokuty, které na první pohled připomínají úřední dokument městské policie. Ve skutečnosti jde o politickou kampaň Motoristů, Svobodných a Trikolory.
V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policie

V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policie

Zdroj: Městká policie České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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