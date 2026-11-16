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Barbie v 90. letech zaplavila česká hračkářství. Maminky a babičky pro ni doma šily oblečení

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Dlouhé lesklé vlasy, zářivě růžový kabriolet a dokonalý svět moderní západní módy. Po otevření hranic v devadesátých letech se panenka Barbie od americké firmy Mattel stala největším snem téměř každé české holčičky.
Výstava panenek Barbie s dlouhými blond vlasy v různých modelech společenských a večerních šatů

Výstava panenek Barbie s dlouhými blond vlasy v různých modelech společenských a večerních šatů

Zdroj: Librarygurl / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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