Barbie v 90. letech zaplavila česká hračkářství. Maminky a babičky pro ni doma šily oblečení

Dlouhé lesklé vlasy, zářivě růžový kabriolet a dokonalý svět moderní západní módy. Po otevření hranic v devadesátých letech se panenka Barbie od americké firmy Mattel stala největším snem téměř každé české holčičky.
Původní technické řešení kloubového těla panenky popisuje
americký patent společnosti Mattel, platné ochranné známky pro hračky eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, proměnu dětského světa a vybavení pokojíčků po roce 1989 dokumentuje sbírka novodobých dějin Národního muzea a nárůst dovozu zahraničního zboží zachycuje historická pokladnice Českého statistického úřadu.
Osm centimetrů a otočná zápěstí. Jak se zedník Igráček stal fenoménem dětských pokojů Konec gumových miminek a příchod štíhlé krasavice
Před rokem 1989 znaly české děti hlavně domácí hračky. V dívčích pokojích vládla baculatá chovací miminka z měkčeného plastu, mrkací panny s tuhými vlasy nebo jednoduché plastové figurky, o jejichž oblibě vypráví text o tom, jak
figurka zedníka a dalších profesí jménem Igráček provázela celé dětství. Panenka Barbie byla do té doby vzácností dostupnou pouze v prodejnách Tuzex nebo jako drahý dárek od příbuzných ze zahraničí.
Po pádu režimu se situace prudce změnila. Výlohy hračkářství zaplavily pestrobarevné růžové krabice s usměvavou blondýnkou, která nepředstavovala dítě vyžadující mateřskou péči, ale dospělou úspěšnou ženu s vlastním domem, autem a nekonečným šatníkem. Pro malé dívky to byl zcela nový svět plný barev, elegance a bezstarostného přepychu.
K panence patřilo nepřeberné množství doplňků od bot a kabelek až po miniaturní hřebínky. Každý detail lákal malé sběratelky k dalším nákupům. Vysoká cena, televizní reklamy a šití po večerech
Televizní vysílání v devadesátých letech poprvé přineslo masivní reklamní spoty určené přímo dětským divákům. Holčičky u obrazovek s napětím sledovaly zářivé šaty, které měnily barvu ve studené vodě, svítící korunky princezen i panenky na kolečkových bruslích. Pro rodiče však takové přání znamenalo nemalý zásah do rodinného rozpočtu. Originální panenka stála často i více než pět set korun, což byla při tehdejších platech vysoká částka.
Mnoho maminek a babiček proto projevilo obrovskou tvořivost. Místo drahých originálních oblečků z obchodu zasedly k šicím strojům a ze zbytků látek, krajek či starých silonek šily pro panenky celou garderobu. Vznikaly pletené svetříky, večerní róby i miniaturní ložní prádlo do krabic od bot, které sloužily jako provizorní pokoje.
Děti v té době prožívaly nástup mnoha nových západních trendů, o čemž svědčí i pozdější mánie kolem elektronických kapesních zvířátek, které zachycuje článek o tom, jak
noční pípání virtuálního tamagoči budilo celou rodinu. Módní přehlídky panenek Barbie podporovala masivní televizní reklama. České dívky si své vlastní přehlídky často pořádaly na kobercích dětských pokojů. Levné napodobeniny z tržnice a dívčí přehlídky
Kdo si nemohl dovolit drahou hračku z oficiálního dovozu, zamířil do stánků na tržnicích. Tam se prodávaly levné kopie s dutými končetinami a řídkými vlasy navrchu hlavy, kterým děti říkaly falešné barbie. Tyto panenky sice často nevydržely intenzivní česání, ale umožnily zapojit se do hry všem dívkám bez rozdílu.
Dětská fantazie neznala mezí a holčičky pořádaly na kobercích v obýváku celé módní přehlídky. Podobná sběratelská vášeň zasáhla v téže době také chlapce na školních chodbách, o čemž podrobně píšeme v článku o tom, jak
papírová kolečka a hra pogy ovládly každou přestávku. Panenky Barbie z devadesátých let dnes představují vyhledávaný sběratelský artikl, který dospělým ženám připomíná dětské sny.
Tamagoči, noční pípání a rodičovské nervy. Před Robloxem stačilo vajíčko Srovnání originální panenky Barbie a levných tržnicových kopií
Vlastnost hračky Originální panenka Mattel Tržnicová napodobenina Domácí doplňky Materiál těla Pevný odolný vinyl a ohebná kolena Dutý tenký plast náchylný k prasknutí Krabice od bot jako nábytek Hustota vlasů Hustě všité prameny po celé hlavě Vlasy pouze po obvodu hlavy Vlněné copánky a mašličky Pořizovací cena Několik set korun v hračkářství Několik desítek korun u stánku Téměř nulové finanční náklady Životnost při hře Vysoká odolnost pro další generace Rychlé ulomení nohou a rukou Snadná oprava jehlou a nití
Pogy byly hitem českých škol v 90. letech. Děti o barevná kolečka hrály i během přestávek Často kladené otázky o panenkách Barbie v devadesátých letech
Kdy se panenka Barbie poprvé objevila v Česku? Před rokem 1989 byla dostupná pouze výjimečně v prodejnách Tuzex za bony. Skutečný masový prodej v běžných hračkářstvích začal až po otevření hranic v průběhu roku 1990.
Kdo byl jejím stálým společníkem? Nejznámějším partnerem panenky byl Ken, který se poprvé představil už v roce 1961. V devadesátých letech patřila k oblíbeným postavám také mladší sestra Skipper nebo kamarádka Teresa. Proč byly oblíbené podomácku šité šaty? Originální soupravy oblečení v obchodech byly velmi drahé a stály téměř tolik co samotná panenka. Maminky a babičky proto využívaly zbytky látek a vytvářely vlastní modely. Zdroje fotografií Panenky Barbie v barevných společenských šatech: Librarygurl / Wikimedia CC 4.0 Kolekce panenek Barbie a doplňků: Ovedc / Wikimedia CC 4.0 Módní přehlídka panenek Barbie v dětském muzeu: CLAvalon / Wikimedia CC0