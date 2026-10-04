Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Podíl lidí s přetrvávající úzkostí vzrostl za dekádu z 43 na 58 %. Příčinou není víc nemocných, ale pomalejší návrat k normálu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podíl lidí, u nichž duševní porucha přetrvává i po třech letech, vzrostl v Nizozemsku ze 43 na 58 procent. Za dvanáct let se tříletá persistence téměř zdvojnásobila v úzké definici úzkostných poruch.
Podíl lidí s přetrvávající úzkostí vzrostl za dekádu z 43 na 58 %. Příčinou není víc nemocných, ale pomalejší návrat k normálu

Podíl lidí s přetrvávající úzkostí vzrostl za dekádu z 43 na 58 %. Příčinou není víc nemocných, ale pomalejší návrat k normálu

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Na české zubačce se vrátily lokomotivy z 60. let, přezdívané Rakušanky. Stoupání 58 ‰ zvládají díky ozubnici, kterou jinde v zemi nenajdete
Na české zubačce se vrátily lokomotivy z 60. let, přezdívané Rakušanky. Stoupání 58 ‰ zvládají díky ozubnici, kterou jinde v zemi nenajdete
Nejmenší rekreační dům v Evropě stál 30 korun. Bývalá trafostanice má dvě podlaží na 11 m², prosklené konzoly nahrazují okna i stěny
Nejmenší rekreační dům v Evropě stál 30 korun. Bývalá trafostanice má dvě podlaží na 11 m², prosklené konzoly nahrazují okna i stěny

Manželé Moosovi koupili vyřazenou trafostanici za 1,19 eura (cca 30 korun) a investovali do její přestavby...

Na sítích koluje trik s listem na značce auta. Kamerové systémy ho ale dávno překonaly, jako bonus dostanete pokutu 10 000 Kč
Na sítích koluje trik s listem na značce auta. Kamerové systémy ho ale dávno překonaly, jako bonus dostanete pokutu 10 000 Kč

Virální video na Facebooku slibuje řidičům neviditelnost před kamerami. Pražský monitoring přitom denně...

Nejvyšší hora Jizerských hor přišla po válce o rozhlednu i chatu. Hranice se uzavřela a vrch u tří zemí zmizel z turistických map
Nejvyšší hora Jizerských hor přišla po válce o rozhlednu i chatu. Hranice se uzavřela a vrch u tří zemí zmizel z turistických map

Když se řekne „hory na severu Čech“ , vybaví se Ještěd s futuristickým hotelem a televizním vysílačem....

Rejsčí karavana vypadá jako hříčka přírody. Ve skutečnosti jde o úsporný mechanismus: matčin metabolismus je tak rychlý, že víc než jeden transport by ji stál život
Rejsčí karavana vypadá jako hříčka přírody. Ve skutečnosti jde o úsporný mechanismus: matčin metabolismus je tak rychlý, že víc než jeden transport by ji stál život

Samice bělozubky o hmotnosti necelých dvanácti gramů dokáže přesunout celý vrh najednou, stačí jí k tomu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.