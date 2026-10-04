Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Křeče, rezonance a záchvat. Lucie Benešová promluvila o strachu o nejstaršího syna Luciána

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka v podcastu Mámy sobě popsala tři momenty, které ji jako matku zasáhly nejvíc, a každý z nich znamenal něco jiného.
Lucie Benešová

Lucie Benešová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:13

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Byla tvář Novy a milenka Jágra, pak odjela do Ameriky a zmizela. Lenertová po letech promluvila o novém životě
Byla tvář Novy a milenka Jágra, pak odjela do Ameriky a zmizela. Lenertová po letech promluvila o novém životě
Holky na něj čekaly před domem, byl větší hvězda než rodiče. Syn Chýlkové a Krause s herectvím praštil a zmizel do zahraničí
Holky na něj čekaly před domem, byl větší hvězda než rodiče. Syn Chýlkové a Krause s herectvím praštil a zmizel do zahraničí

Jáchym Kraus odehrál 44 dílů Gymplu, stal se idolem náctiletých dívek, a pak dobrovolně odešel do světa IT...

Miliardář Chlad veřejně řekl, co mu na Anně vadí. „Je tvrdohlavá a paličatá." Pak dodal, proč ji přesně takovou chce
Miliardář Chlad veřejně řekl, co mu na Anně vadí. „Je tvrdohlavá a paličatá." Pak dodal, proč ji přesně takovou chce

Richard Chlad na módní přehlídce poprvé ostřeji pojmenoval jedinou vlastnost, která ho na manželce dráždí....

Babiš chce vyhodit desetinu úředníků, ale platy si zvedá o devět procent. Topolánek mu vzkázal, co si o tom myslí
Babiš chce vyhodit desetinu úředníků, ale platy si zvedá o devět procent. Topolánek mu vzkázal, co si o tom myslí

Vláda na zářijovém jednání projednala plošný škrt deseti procent míst ve státní správě k lednu 2027....

Mirek Topolánek poprvé otevřeně promluvil o rakovině. Popsal, jak bojuje a co mu dodává sílu: „Když řeknu, že to dokážu, dokážu to"
Mirek Topolánek poprvé otevřeně promluvil o rakovině. Popsal, jak bojuje a co mu dodává sílu: „Když řeknu, že to dokážu, dokážu to"

Bývalý premiér bojuje s karcinomem slinivky od září 2025. Z diagnózy s jednou z nejhorších prognóz udělal...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.