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U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod povrchem

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U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod povrchem. Stačí vystoupit z auta a člověk pochopí, proč dostala přírodní rezervace nad Mariánskými Lázněmi tak neobvyklé jméno. Z lesa se line zápach připomínající zkažená vejce a mezi rašelinou se ozývá bublání. Smraďoch ale není žádná turistická atrakce vytvořená pro pobavení návštěvníků. Jde o skutečný geologický fenomén, který souvisí s plyny unikajícími z hlubších vrstev země.
U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod povrchem

U Mariánských Lázní je místo, kde země smrdí po zkažených vejcích. Smraďoch ukazuje, co se děje hluboko pod povrchem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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