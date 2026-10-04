Na české zubačce se vrátily lokomotivy z 60. let, přezdívané Rakušanky. Stoupání 58 ‰ zvládají díky ozubnici, kterou jinde v zemi nenajdete

Přezdívka „Rakušanka“ nepatří ledajaké mašině. Řada T 426.0 vznikla roku 1961 v lokomotivce SGP Floridsdorf ve Vídni na zakázku přímo pro jedinou českou ozubnicovou trať mezi Tanvaldem a Kořenovem. Z původní dodávky se dochovaly pouhé dva provozní kusy, T 426.001 a T 426.003, obě deponované v tanvaldském depu. Jejich návrat umožnila dokončená rekonstrukce ozubnicového úseku, financovaná z velké části z evropského programu Interreg Česko–Polsko. Celý přeshraniční projekt „Obnova úseků trati Tanvald–Szklarska Poręba“ dosáhl objemu 23,2 milionu eur, z toho česká strana čerpala 18,9 milionu a 15,4 milionu pokryla Evropská unie. Výsledek? Sedm kilometrů horské dráhy, kde vlak překonává převýšení 235 metrů při sklonu až 58 promile, opět funguje v plném rozsahu a historické stroje na něj smějí znovu vyjet.
Proč ozubnice: šedesát metrů výšky na každý kilometr
Sklon 58 promile zní abstraktně. V praxi to znamená, že na každém kilometru trať stoupá o téměř šedesát metrů, tedy bezmála šest procent. Běžné adhezní lokomotivy by na mokrých kolejích v takových úsecích prokluzovaly. Řešením je dvoulamelová Abtova ozubnice: mezi oběma kolejnicemi leží dva ocelové hřebeny s posunutými zuby, do nichž zabírá ozubené kolo pod lokomotivou. Dvojitý hřeben zajišťuje plynulejší záběr a rovnoměrnější přenos síly. Právě tato konstrukce činí z úseku Tanvald–Kořenov unikát, nikde jinde na české železniční síti neexistuje souvislý profil s takovou kombinací sklonu, ostrých oblouků a tunelů, který by vyžadoval ozubnicové řešení.
Pět brzd a dva nezávislé pohony: technika Rakušanky pod lupou
T 426.0 vyniká duální koncepcí pohonu. Vedle klasického adhezního ústrojí disponuje samostatným ozubnicovým strojem s vlastní hydrodynamickou převodovkou, zavěšeným na nápravách druhého a třetího dvojkolí. Na ozubnicový pohon připadá zhruba 29 procent celkového výkonu, ovšem tažná síla v ozubnicovém režimu mnohonásobně převyšuje to, co dokáže pouhá adheze na hladké kolejnici.
Bezpečnost v prudkém svahu zajišťuje pětice na sobě nezávislých brzdových systémů:
pneumatická brzda soupravy, ruční brzda, hydrodynamická brzda působící přímo na ozubnicová kola, mechanická ozubnicová brzda, nouzová záchytná brzda.
Přechod z běžné koleje do ozubnicového úseku obstarávají speciální nájezdy a po rekonstrukci i nové výhybky, které umožňují nepřetržitý záběr ozubnicového stroje v celé délce výhybky; dříve musel strojvedoucí v kritických bodech počítat s krátkým úsekem bez záběru.
VIDEO Co se na trati změnilo po rekonstrukci
Oprava nezasáhla jen ozubnici. Vyměněné pražce, bezstyková kolej, obnovená nástupiště v Desné, Dolním Polubném i u zastávky Kořenov, opravené odvodnění skalních zářezů a sanace
Polubenského tunelu, to vše dohromady posunulo komfort i bezpečnost o generaci dopředu. Zásadní provozní změnou je znovuobnovení křižování vlaků v Dolním Polubném, které zvyšuje kapacitu jednokolejné trati.
Pravidelný provoz na lince L1 Liberec–Tanvald–Harrachov běží celoročně podle jízdního řádu platného od 14. prosince 2025 do 12. prosince 2026. Část spojů pokračuje přes Polanu Jakuszyckou až do polské Szklarske Poręby Górne a IDOL avizuje, že na dalším rozšiřování přeshraničních možností se intenzivně pracuje.
Kam na Rakušanku v roce 2026: termíny, ceny a tipy na výlet
Nostalgické jízdy s ozubnicovou lokomotivou mají vlastní kalendář; termíny od dubna do prosince 2026 jsou už vypsané na webu Železniční společnosti Tanvald. Jízdné za zvláštní vlak činí 160 Kč za jednosměrnou cestu Tanvald–Harrachov, kratší úsek Kořenov–Harrachov vyjde na 60 Kč. Celodenní lístek stojí 260 Kč, rodinná varianta 520 Kč.
Kdo přijede pravidelným spojem, koupí jízdenku přes e-shop Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak; stanice Tanvald má pokladnu s platbou kartou. Cesta z Tanvaldu do Kořenova trvá v aktuálním vyhledání patnáct minut.
Přímo v bývalé stanici Kořenov sídlí Muzeum ozubnicové dráhy s expozicí ve výtopně. Základní vstupné je 60 Kč, kombinovaná vstupenka muzeum plus výtopna 120 Kč; v letních měsících otevřeno denně. I při nepřízni počasí tak výlet dává smysl.
Dvě šedesátileté lokomotivy, trať s převýšením, jaké jinde v Česku na železnici nepotkáte, a čerstvě opravená ozubnice pod koly. Rakušanka v Jizerských horách zůstává živou technikou a sezona 2026 nabízí dost příležitostí se o tom přesvědčit na vlastní kůži.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková