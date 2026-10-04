Uvolněte místo na Google Disku bez mazání fotek a dokumentů. Skrytý nástroj najde zbytečné soubory za vás

Google do svého ekosystému zabudoval nástroj, který většina uživatelů nikdy neotevřela, protože není v hlavním menu Disku. Jmenuje se Správce úložiště a najdete ho v rámci Google One. Neprochází jen soubory na Disku, ale také Gmail, Fotky Google, koš, spam, zálohy zařízení a skrytá data aplikací. Právě tyto položky mohou zabírat stovky megabajtů až jednotky gigabajtů, aniž by o nich uživatel tušil. Místo tedy můžete uvolnit, aniž byste sáhli na jediný důležitý dokument nebo rodinnou fotografii. Má to ale podmínku: funguje to jen tehdy, když místo skutečně zabírají právě tyto „neviditelné“ kategorie.
Kde přesně ten nástroj najdete
Správce úložiště není schovaný záměrně, jen leží mimo hlavní navigaci Disku. Na počítači k němu vede cesta přes Google One: otevřete Google One, klikněte na Úložiště a pak na Uvolnit úložiště účtu. Nepotřebujete k tomu placený tarif. Každý osobní účet Google má určité množství úložiště k dispozici zdarma a správu tohoto prostoru lze otevřít i bez předplatného Google One.
Na telefonu je to podobně jednoduché. Na Androidu otevřete Disk Google, Fotky Google nebo Gmail, klepněte na profilový obrázek a zvolte Spravovat úložiště nebo ikonu cloudu s údajem o využití úložiště. Na iPhonu nebo iPadu se po otevření Disku, Fotek Google nebo Gmailu zobrazí volba Uvolnit místo nebo Spravovat úložiště, která otevře Správce úložiště Google One.
Existuje ještě druhá, rychlejší cesta: přímo v Disku vlevo klikněte na Úložiště. Otevře se stránka na adrese drive.google.com/drive/quota, kde uvidíte soubory seřazené podle velikosti. To je ale jen výpis souborů na samotném Disku, nikoli plný správce napříč službami.
Co všechno žere místo místo vašich fotek
Správce úložiště rozděluje obsah do kategorií a u každé ukáže, kolik místa zabírá. Právě tady se odhalí skuteční viníci:
- Koš na Disku – smazané soubory se počítají do limitu, dokud je trvale nevymažete.
- Spam a koš v Gmailu – stovky spamových zpráv s přílohami se mohou tiše hromadit.
- Velké e-mailové přílohy – prezentace, PDF a ZIP soubory přijaté před lety. Google doporučuje hledat je operátorem has:attachment larger:10M.
- Zálohy zařízení Android – starý telefon, který už nepoužíváte, může mít v cloudu gigabajty záložních dat.
- Zálohy WhatsAppu – na Androidu se dnes započítávají do úložiště účtu Google.
- Skrytá data aplikací – aplikace třetích stran napojené na Disk si tam mohou ukládat vlastní soubory, které v běžném procházení složek neuvidíte.
Správce nabízí dvě hlavní cesty: Navrhované položky k vymazání a Vymazání podle služby. Druhá možnost umožňuje procházet například Gmail, Disk nebo Fotky. Obě cesty vedou ke stejnému cíli: zbavit se dat, na která byste sami nemuseli narazit.
Limity, které je dobré znát
Slib „bez mazání fotek a dokumentů“ platí jen tehdy, pokud problém skutečně leží v kategoriích výše. Když ale 12 z 15 GB zabírají fotky z dovolených a videa z koncertů, žádný nástroj místo nevykouzlí. Správce je v takovém případě odhalí a ukáže jejich velikost, rozhodnutí je na vás.
Důležitý detail: po smazání velkého množství souborů může trvat až 48 až 72 hodin, než se údaj o využitém cloudovém úložišti aktualizuje. Nepanikařte tedy, když číslo neklesne okamžitě.
A pozor na sdílené soubory. Dokument sdílený někým jiným se počítá do kvóty jeho vlastníka, ne vaší. Jakmile si ale vytvoříte kopii, stává se vaším souborem a začne zabírat vaše místo. Stejně tak se do vašeho úložiště započítají soubory, které sami nahrajete do sdílené složky.
Ještě jedno varování, které Google uvádí v nápovědě Disku: pokud váš účet překračuje limit úložiště déle než dva roky, Google si za určitých podmínek vyhrazuje právo obsah z Gmailu, Disku, Fotek a dalších služeb smazat. Před případným smazáním má uživatel dostat upozornění nejméně tři měsíce předem a možnost situaci vyřešit.
Když úklid nestačí: kolik stojí víc místa
Pokud ani důkladné pročištění nepomůže, zbývá přikoupit úložiště. Tarif Google One Basic s kapacitou 100 GB je na oficiální stránce tarifů uveden za 1,99 USD měsíčně; konečná cena se může lišit podle země a způsobu nákupu. Google One je v Česku dostupný.
Alternativou pro firemní nebo školní účty je Google Workspace, kde se kapacita liší podle konkrétní edice. Například Business Starter nabízí 30 GB sdíleného úložiště na uživatele, Business Standard 2 TB a Business Plus 5 TB. Tvrzení, že základní tarif nabízí rovnou 1 TB, už proto neplatí.
Pět minut ve Správci úložiště dokáže ušetřit měsíční poplatek za rozšíření. Stačí otevřít Google One, projít navrhované položky a vysypat digitální odpadkové koše, o kterých jste možná roky nevěděli.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík