CENTRUM o páté: Známé tváře slaví, vzpomínají i oznamují velké životní změny

Ewa Farna oznámila konec vztahu po třinácti letech
Ewa Farna a hudebník Martin Chobot oznámili rozchod po třinácti letech společného života. Dvojice, která má dvě děti, uvedla, že se k rozhodnutí rozejít dospěla už před několika měsíci a že i nadále zůstává rodinou a milujícími rodiči. Zároveň odmítla spekulace o nevěře nebo třetí osobě a požádala o respekt k soukromí.
Thálie připomněla, kolik let mohou zůstat známou tváří
Včerejší večer v Národním divadle patřil hercům, zpěvákům a dalším osobnostem českého divadla. Petr Nárožný a Zdena Herfortová získali Thálii za celoživotní mistrovství, ocenění si odnesli také Jaroslava Kretschmerová, Štefan Margita, Luděk Vele, Nelly Danko nebo Magdalena Kožená. U Nárožného tak cena připomněla kariéru, která sahá od Semaforu přes film a televizi až k dnešnímu divadlu.
Václav Neužil slaví narozeniny, jeho soukromí přitom zůstává stranou
Václav Neužil dnes slaví 47. narozeniny a pozornost se tentokrát soustředí i na jeho rodinné zázemí. Jeho manželkou je produkční Lenka Stárková, se kterou má syna Vincenta, a zajímavou kapitolou jeho minulosti je také někdejší vztah s Janou Plodkovou z doby studií na JAMU. O několik let později se oba herci znovu potkali před kamerou jako manželé ve filmu Tátova volha – aniž režisér Jiří Vejdělek při obsazování věděl o jejich společné minulosti.
Havel se vrací ve vzpomínkách. Devadesáté narozeniny připomenou jeho život z různých stran
Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce. Připravují se debaty, kulturní programy i odhalení pamětních desek, mimo jiné v Senátu a na domě v pražských Dejvicích, kde Havel v 70. letech žil. Výročí tak nepřipomíná jen bývalého prezidenta, ale také dramatika a člověka, jehož veřejný život byl dlouho spojený s disidentskou zkušeností.
V Gaze zemřely při úderu také čtyři ženy
Mezi pěti oběťmi sobotního izraelského úderu na obytnou budovu ve městě Gaza byly podle zdravotnických zdrojů čtyři ženy, včetně dvou pravoslavných křesťanek. Izraelská armáda uvedla, že cílem byl vysoce postavený člen Hamásu Alí Ámúdí a nadále prověřuje, zda byl při útoku zabit nebo zraněn. Příběh připomíná, že i v době příměří zůstávají v Gaze civilisté vystaveni následkům pokračujícího násilí.
Výpověď bývalého wagnerovce popisuje výcvik postavený na násilí
Mimořádně tvrdé svědectví přinesl bývalý ruský žoldnéř, který se dostal do ukrajinského zajetí. Popsal výcvik Wagnerovy skupiny v Africe a tvrdí, že ruští instruktoři měli na afrických zajatcích před rekruty záměrně provádět brutální zákroky, aby si na nich mohli nacvičovat ošetřování zranění nebo likvidaci protivníka. Jeho výpověď tak ukazuje válku z úplně jiné perspektivy než vojenské mapy a statistiky – jako systém, v němž se násilí může stát součástí samotného výcviku.
V Tennessee selhala poprava a stát teď řeší, co dál
Případ Christy Pikeové otevřel ve Spojených státech neobvyklý právní problém. Po podání dvou dávek pentobarbitalu žena nezemřela a zůstala v bezvědomí v nemocnici, Tennessee proto do konce roku pozastavilo všechny popravy a nařídilo postup prověřit. Případ je mimořádný také tím, že popravčí protokoly podle dostupných informací neřeší situaci, kdy odsouzený přežije samotné podání smrtící látky.
Na hřišti rozhodoval fotbal, po zápase emoce
Česká reprezentace podlehla ve Španělsku 1:3 a španělská média se kromě výsledku věnovala především dramatickému závěru. Zmiňovala neuznaný gól Ryana Naderiho, protesty českého týmu i vyloučení kapitána Ladislava Krejčího. Zápas tak skončil způsobem, který přinesl vedle výsledku i debatu o rozhodčích a o tom, jak rychle se může sportovní utkání změnit z běžného zápasu v emotivní střet.
Známé tváře dnes ukazují několik podob veřejného života. Někdy jde o kariéru, která se po desetiletích vrací v podobě ocenění, jindy o minulost, která dostane nový význam, nebo o rozhodnutí, které člověk musí oznámit milionům lidí. A vedle toho zůstává svět, v němž některá jména získají pozornost ne proto, že jsou slavná, ale proto, že jejich příběh odhalí něco mimořádně tvrdého o době, ve které žijeme.