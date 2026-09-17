Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Sparta měla v Jerevanu zápas, který mohla hlavně pokazit. Tentokrát žádné evropské drama nedovolila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ararat-Armenia v úvodu trefil tyč a Sparta chvíli nevypadala komfortně. Pak ale během tří minut dvakrát udeřil Tobias Guddal a český tým si z Jerevanu odvezl výhru 4:1. Přesně tyhle zápasy musí favorit v nové Evropské lize zvládat.
Ararat-Armenia vs Sparta Praha

Ararat-Armenia vs Sparta Praha

Zdroj:
Reklama
Další články z Vše o sportu
Anaheim roky sbíral talenty. Teď jim začíná platit jako hvězdám a výmluva na přestavbu pomalu končí
Anaheim roky sbíral talenty. Teď jim začíná platit jako hvězdám a výmluva na přestavbu pomalu končí
Djoković potřebuje po nejhorším US Open restart. Vrací se tam, kde v životě neprohrál
Djoković potřebuje po nejhorším US Open restart. Vrací se tam, kde v životě neprohrál

Novak Djoković se po jedenácti letech vrací na China Open. V Pekingu získal šest titulů a odehrál 29...

Hellebuyck chtěl z Winnipegu pryč. Teď odmítl přijít na kemp a Jets přišli o možnost jen čekat
Hellebuyck chtěl z Winnipegu pryč. Teď odmítl přijít na kemp a Jets přišli o možnost jen čekat

Connor Hellebuyck už několik měsíců žádá Winnipeg Jets o výměnu. Klub mohl dosud čekat na nabídku...

Tuchel má po mistrovství světa jednu výčitku. Na Aztéku měl sníst kus trávníku
Tuchel má po mistrovství světa jednu výčitku. Na Aztéku měl sníst kus trávníku

Anglie na mistrovství světa porazila Mexiko 3:2 v jednom z nejpamátnějších zápasů turnaje. Thomas Tuchel si...

Barcelona měla Neymara i Coutinha. Jen nikdy současně. Poprvé spolu budou hrát až doma v Santosu
Barcelona měla Neymara i Coutinha. Jen nikdy současně. Poprvé spolu budou hrát až doma v Santosu

Neymar a Philippe Coutinho odehráli společně desítky zápasů za Brazílii, za stejný klub však nikdy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.