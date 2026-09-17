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Japonsko nasazuje vojenské drony z lepenky za 45 tisíc Kč. Voják je složí za 5 minut a radar je téměř nevidí

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Japonský ministr obrany potvrdil, že námořní síly země používají jednorázový dron z vlnité lepenky, který stojí méně než herní počítač.
Japonský dron z lepenky

Japonský dron z lepenky

Zdroj: AirKamuy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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