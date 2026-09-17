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Spadané listí nemusí k popelnici. V obyčejném pytli z něj získáte zásobu pro záhony

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Spadané listí využijete na výrobu listovky. Poradíme, jak připravit pytel, proč hlídat vlhkost a kdy materiál použít na zahradě.
Zelené hrábě vedle hromady hnědého podzimního listí na trávníku.

Zelené hrábě vedle hromady hnědého podzimního listí na trávníku.

Zdroj: David Goehring / Wikimedia Commons, licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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