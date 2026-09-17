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Zradila je s Rybovou ponorková nemoc? Prachař kdysi popsal, jak zamilovanost přejde v alergii na partnera

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Dennívýzva
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David Prachař před lety veřejně popsal, jak se z lásky stane „alergie“. Když pak oznámili s Lindou Rybovou rozchod, starý citát najednou čte úplně jinak.
David Prachař a Linda Rybová

David Prachař a Linda Rybová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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