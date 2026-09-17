Zradila je s Rybovou ponorková nemoc? Prachař kdysi popsal, jak zamilovanost přejde v alergii na partnera

Některé věty získají váhu až zpětně. Když herec David Prachař v dřívějším rozhovoru pro časopis Moje Psychologie mluvil o „ponorkové nemoci“ v dlouhém vztahu, znělo to jako upřímná, trochu sebeironická úvaha zkušeného muže. Popsal sled, který zná kdekdo: na začátku vás zasáhne Amorův šíp,
partnerovy chyby nevidíte nebo vám připadají roztomilé, pak vás ty samé vlastnosti začnou dráždit a nakonec „dovádějí k šílenství“. Tehdy to byla obecná pravda. Po lednovém oznámení, že s Lindou Rybovou už delší dobu žijí odděleně, působí ta slova skoro jako předpověď. Co přesně Prachař říkal
Prachařova slova o přechodu ze zamilovanosti k alergii měla jasnou dramaturgii. Nejdřív idealizace, pak deziluze, pak přecitlivělost na všechno, co partner dělá. A potom, pokud má vztah přežít, nastupuje fáze, kdy je nutné lásku vědomě „pěstovat“.
Sám to označil za někdy až nadlidské úsilí. Rybová k tomu v jednom ze starších rozhovorů přidala vlastní zkratku: „Občas Amor, občas teror.“ Oba tedy o křehkosti dlouhého soužití mluvili otevřeně, bez celebritní pozlátky. Jenže mluvit o problému a vyřešit ho jsou dvě různé věci. Zdroj fotografie: Nextfoto Prohlášení: fakta bez vysvětlení
5. ledna se na instagramovém účtu Divadla Verze objevilo společné prohlášení obou herců.
Stálo v něm několik věcí a chyběla jedna zásadní: Prachař a Rybová „již delší dobu“ žijí odděleně. Jejich individuální vztahy jsou osobní rozhodnutí. Prioritou zůstávají děti, rodiny a vzájemný respekt. Situace nemá dopad na fungování Divadla Verze. Důvod rozchodu? Ani slovo.
Právě ochrana pověsti společného divadla byla výslovně zmíněna jako
motiv, proč vůbec udělali výjimku ze svého soukromí. Jak dlouho přesně žili odděleně, neupřesnili. Média zpětně upozorňovala, že poslední společný rodinný příspěvek na Prachařově Instagramu pocházel z Vánoc 2024. Varovný signál z léta 2024
Kdo hledá stopy zpětně, najde je v
rozhovoru Rybové pro Ženy s.r.o. z léta 2024. Herečka tehdy popsala, že při dvou vytížených hercích pod jednou střechou jsou společné rodinné chvíle vzácnost. S Prachařem si doma spíš „podávali dveře“, společné obědy či večeře označila za „naprostou utopii“. Neznělo to jako stížnost, spíš jako konstatování. Ale právě absence společného času je podle vztahové psychologie jeden z faktorů, které oslabují partnerský závazek. Když není prostor pro společnou údržbu vztahu, i drobná podráždění rostou, přesně ta „alergie“, o které Prachař mluvil. Zdroj fotografie: Nextfoto
Prachařova „ponorková nemoc“ je srozumitelná metafora, ne diagnóza. Odborná literatura pracuje s přesnějšími pojmy: dlouhodobý konflikt jako vztahový stresor, aktivace nejistoty, ztráta investic do společného „my“.
Studie o vztahovém závazku ukazují, že stabilitu partnerství drží vědomý závazek, ochota k oběti pro společný prospěch a orientace na společnou budoucnost, tedy v podstatě totéž, co Prachař laicky nazval „pěstováním lásky“. Zpětně působí prorocky. Nicméně ve hře bylo ještě něco jiného. Herec totiž nezůstal po rozchodu dlouho sám. Před pár týdny se oženil s herečkou Sarah Haváčoovu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová