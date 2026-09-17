„Filmový potrat." První ohlasy na autorský opus Zacka Snydera nešetří tvrdou kritikou

Bývalý federální agent (Stuart Martin) vyhledá válečného fotografa závislého na drogách (Fra Fee) a požádá jej o pomoc. Potřebuje se totiž dostat do Jižní Ameriky, aby zachránil synovce a neteř z rukou kartelů. Trailery slibují vyprávění obrazem, což je vyprávěcí prvek i vyprávěcí motiv. Silná vizuální stránka využívala meditativní záběry krajiny i efektivnost krvavých přestřelek a zdálo se, že Zack Snyder tentokrát konečně natočil dobrý film.
The Last Photograph
se dočkal uvedení na filmovém festivalu v Torontu. Pořadatelé neumožnili novinářskou projekci, což dává smysl. Kritika je ke Snyderově tvorbě málokdy milosrdná. Uvedení v oficiálním programu se nicméně dočkalo reakcí, a ty jsou dost bouřlivé. Ne ale tak, jak by si tvůrce přál.
THE LAST PHOTOGRAPH - Zach Snyder's abortion of a film is one of the worst to ever play this festival. APOCALYPSE NO. Just unabashedly shit on every level, an excercise in incompetence and hubris, and an embarrassment to have been screened. #tiff26— Jason Gorber (@filmfest_ca) September 14, 2026
„S bolestí v srdci oznamuji, že Zack Snyder strávil 25 let snahou natočit svou verzi Apokalypsy a Stopařů s žoldákem a válečným fotografem, ale výsledek nebyl jiný než Zvuk svobody,” píše na síti X Josh Lewis v narážce na kontroverzní a dle mnohých extremistický thriller, v němž James Caviezel čelí nelítostným obchodníkům s dětmi. Většina dalších tweetů jsou především nadávky.
Uživatel Jason Gorber nazval snímek „filmovým potratem“, Elizabeth Mulloy požaduje pro Zacka Snydera „doživotní režisérské vězení“. Podle uživatelů i kritiky je snímek pomalý, misogynistický, chaotický a příliš dlouhý.
Put Zack Snyder in directors jail permanently. THE LAST PHOTOGRAPH is dogshit. Its aimless, contrived, misogynistic, convoluted, messy, overtly long, abysmal, repetative, slow, shallow, and downright awful. Only positive- it looked pretty. #tiff https://t.co/JpWKy5PKVC— Elizabeth Mulloy @TIFF (@MulloyElizabeth) September 14, 2026
Zdá se, že Snyder se z předchozích neúspěchů příliš nepoučil a natočil snímek, jenž je podle mnohých nejhorším filmem festivalu. Zároveň film údajně nedokáže diváka vtáhnout ani ve chvílích, kdy ho odměňuje krvavými akčními sekvencemi. Byla to hezká naděje, ale zdá se, že Snyderovi se po Rebel Moon či Armádě mrtvých ani tentokrát nepodařilo přijít s projektem, jenž by jej v očích kritiků i festivalových návštěvníků trochu vykoupil.
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Zdroj: MovieWeb