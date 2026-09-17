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Kinobox Daily: Jennifer Lawrence jako svůdná špionka proti agentovi CIA

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Rudá volavka (Red Sparrow) je špionážní thriller Francise Lawrence na motivy stejnojmenného románu Jasona Matthewse. Matthews sám je bývalým členem CIA, což mu dalo unikátní vhled do světa špionů a tajných agentů, který využil jak při psaní své knihy, tak na place při natáčení její adaptace. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Jennifer Lawrence jako svůdná špionka proti agentovi CIA

Kinobox Daily: Jennifer Lawrence jako svůdná špionka proti agentovi CIA

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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