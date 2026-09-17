Tradiční svíčková na smetaně, která se rozplývá na jazyku a s nadýchaným knedlíkem chutná dokonale

je pro mě naprosto Svíčková na smetaně srdcová záležitost. Vždycky, když chci doma připravit sváteční nedělní oběd, který všem vykouzlí úsměv na tváři a provoní celý dům, sáhnu bez váhání po tomhle osvědčeném receptu. Tradiční kořenová zelenina orestovaná na sádle a voňavé slanině z mangalice, do měkka udušené šťavnaté a dokonale jemná smetanová omáčka vytvářejí kombinaci, které prostě nelze odolat. K tomu nadýchaný hovězí maso s čerstvou petrželkou a výsledek na talíři karlovarský knedlík nemá chybu.
Příprava poctivé svíčkové sice vyžaduje trochu času a trpělivosti, ale ten moment, kdy naberete na lžíci sametovou omáčku s kouskem křehkého masa, vám veškerou péči u plotny okamžitě vrátí.
Můj tip zní: Zeleninový základ se slaninou opékejte na sádle opravdu pomalu a důkladně do zlatohnědé barvy, protože právě pečlivě zkaramelizovaná zelenina dodá omáčce tu správnou nádhernou barvu a hlubokou chuť bez nutnosti jakéhokoliv umělého dobarvování. Recept na svíčkovou na smetaně s domácí karlovarskou přílohou
Celkový čas přípravy, dušení a vaření: 3 hodiny a 10 minut Ingredience potřebné k přípravě 1700 g falešné svíčkové 70 g slaniny z mangalice (do omáčky) 400 g mrkve 160 g petržele 160 g celeru 2 cibule 200 ml smetany ke šlehání (33%) 1200 ml vody 3 lžičky plnotučné hořčice 1 lžíce cukru 1 lžička hladké mouky 1 lžíce brusinkového džemů (do omáčky) 10 kuliček nového pepře 10 kuliček černého pepře 3 bobkové listy 2 lžíce vepřového sádla 1 špetka soli 1 citrón (na dochucení šťávou i na ozdobu) 9 rohlíků 6 vajec 60 g slaniny z mangalice (do knedlíků) 300 ml mléka 1 hrst čerstvé petrželky 1 špetka mletého muškátového oříšku Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, už se vám sbíhají sliny? Postup při přípravě tradiční svíčkové na smetaně s karlovarským knedlíkem
1. Slaninu na omáčku, mrkev, petržel, celer a cibuli
nakrájejte na malé kostičky.
2. Ve velkém hrnci rozpusťte
vepřové sádlo, přisypte nakrájenou slaninu, pomalu ji roztopte po dobu 5 minuta hrnec na chvíli odstavte z plotny.
3. Hovězí
falešnou svíčkovou ze všech stran důkladně osolte a v pánvi na rozpáleném vepřovém sádle ji zprudka opečte ze všech stran po dobu 8 minut, aby se maso zatáhlo a zůstalo krásně šťavnaté.
4. Opečené hovězí maso přeložte z pánve do hrnce k roztopené slanině.
Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, masíčko se orestuje
5. Ve výpeku na pánvi
osmažte nakrájenou cibuli společně s mrkví, petrželí a celerem do zlatohnědé barvy po dobu 10 minut.
6. K opečené zelenině přisypte
cukr a nechte ho za stálého míchání zkaramelizovat po dobu 2 minut.
7. K orestované zelenině přimíchejte
plnotučnou hořčici, vše krátce osmažte po dobu 1 minuty a celý tento zeleninový základ přeložte do hrnce k masu.
8. Pánev
opláchněte trochou teplé vody, abyste získali veškerý výpek, a přilijte ji k masu do hrnce.
9. Do hrnce přilijte zbývající
vodu, přidejte bobkové listy, kuličky černého pepře a nového pepře uzavřené v nerezovém sítku na koření. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, na řadě je smetana
10. Hrnec přiklopte poklicí a maso pozvolna
duste na mírném ohni do úplného změknutí po dobu 120 minut. Příprava knedlíku
11. Zatímco se maso dusí, připravte si karlovarský knedlík a
nakrájejte rohlíky na menší kostičky.
12. Čerstvou
petrželku nasekejte nadrobno, přisypte ji k nakrájeným rohlíkům a vše zlehka promíchejte.
13. Rohlíky s petrželkou
zalijte horkým mlékem a nechte je vsáknout tekutinu po dobu 5 minut.
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14. Slaninu na knedlíky
nakrájejte na drobné kousky a na pánvi ji dokřupava spražte po dobu 4 minut.
15. Oddělte
žloutky od bílků, žloutky utřete s trochou mléka a rovnoměrně vmyšte do namočených rohlíků.
16. Směs na knedlíky
osolte, přilijte vychlazenou roztopenou slaninu i s tukem, nastrouhejte muškátový oříšek a důkladně promíchejte.
17. Z
bílků a špetky soli ušlehejte tuhý sníh a velmi jemně ho zapracujte do rohlíkové směsi.
18. Hotové těsto na knedlíky nechte na chladném místě
odležet po dobu 40 minut.
19. Odleželé těsto
naplňte do střev nebo kapes na tlačenku, důkladně vytvarujte do válečku a na obou koncích pevně zavažte potravinářskou nití.
20. Knedlíky vložte do hrnce s vroucí vodou a
vařte 20 minut, poté je otočte na druhou stranu a vařte dalších 20 minut. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, samozřejmě rozmixovat
21. Po udušení masa
vytáhněte hovězí svíčkovou z hrnce a stejně tak vyjměte sítko s kořením a bobkové listy.
22. V kelímku
smetany ke šlehání hladce rozmíchejte mouku, přilijte ji k zeleninovému základu v hrnci a na mírném ohni povařte 20 minut.
23. Hrnec odstavte z plotny, k omáčce přidejte
brusinkový džem a tyčovým mixérem ji vymixujte do naprosto hladkého a sametového krému.
24. Hotovou omáčku
dochuťte čerstvou citrónovou šťávou a případně přihustěte nebo dosolte podle vlastní chuti.
25. Uvařené karlovarské knedlíky vyjměte z lázně,
opatrně svlékněte ze střeva a nakrájejte na úhledné plátky.
26. Měkké hovězí maso
nakrájejte na tenké plátky, rozložte na talíře, přidejte karlovarský knedlík, štědře přelijte horkou smetanovou omáčkou a ozdobte plátkem citrónu s lžičkou brusinek. Tipy redakce: Kvalitní slanina z mangalice dodá zeleninovému základu i karlovarskému knedlíku nezaměnitelnou plnou chuť a úžasné aroma, které obyčejný tuk nedokáže nahradit. Restování zeleniny do tmava věnujte aspoň 10 minut času, protože právě pečlivé opečení mrkve a celeru dodá omáčce nádhernou přírodní barvu bez použití barviv. Použití sítka na koření vám ušetří spoustu práce při následném cedení a lovení kuliček pepře i bobkového listu před samotným mixováním. Šlehání pevného sněhu z bílků provádějte těsně před zapracováním do rohlíkové směsi, aby byl karlovarský knedlík po uvaření po dobu 40 minut dokonale nadýchaný. Krájení horkého knedlíku provádějte po vytažení ze střeva pomocí režné nitě nebo velmi ostrého zubátého nože, aby se plátky nesrazily a udržely si krásnou mozaikovou strukturu.
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Foto a recept: Se souhlasem Dobré recepty od Agi