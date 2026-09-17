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Tradiční svíčková na smetaně, která se rozplývá na jazyku a s nadýchaným knedlíkem chutná dokonale

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Připravte si poctivou svíčkovou na smetaně s karlovarským knedlíkem! Tradiční český recept na 6 porcí uvaříte za 190 minut. Už se vám sbíhají sliny?
Obrázek k receptu na svíčkovou na smetaně

Obrázek k receptu na svíčkovou na smetaně

Zdroj: Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, svíčková na smetaně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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