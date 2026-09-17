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Legendární Fedor Emelianenko nevylučuje návrat. Ve 49 letech stále trénuje

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Fedor Emelianenko ukončil kariéru v únoru 2023, dveře k dalšímu zápasu ale úplně nezavřel. Před padesátými narozeninami přiznal, že při správné nabídce by se mohl vrátit.
Legendární Fedor Emelianenko nevylučuje návrat. Ve 49 letech stále trénuje

Legendární Fedor Emelianenko nevylučuje návrat. Ve 49 letech stále trénuje

Zdroj: Bellator
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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