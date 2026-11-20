Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Desátý díl show Zrádci přinesl u kulatého stolu dvě remízy i napětí kolem ochranného štítu, jenže řada zajímavých momentů zůstala mimo kamery. Režisér Markus Krug a moderátor Vojtěch Kotek v podcastu Liščí komnata rozebrali, proč štáb kvůli jedné misi řezal zábradlí, koho musely zachraňovat maskérky i jak riskovali s novým způsobem vyprávění. Experiment bez souhlasu licence
Epizoda byla poprvé sestříhaná tak, že ani publikum netušilo, koho Annelie v noci naverbovala. Z dílu proto zmizely klasické zpovědnice, které by zrádce prozradily, a střihači podle Kruga záměrně mlžili. Nedávali prostřihy na zrádce a k matení diváků využili i hudbu. Nápad zčásti vzešel od hlavního střihače Tomáše Ligy a úvodní slova hradního pána k tomuto experimentu se točila dodatečně.
Krug v podcastu prozradil, že licenzor formátu jim řekl, že se něco takového ještě nikomu nepovedlo, a pokud to vyjde, chce výsledek vidět.
„Nevím, jestli jsme to s nima úplně zkonzultovali, a prostě jsme to udělali,“ řekl režisér. Trik nakonec zafungoval i na autory. Kotek si půl roku po natáčení pamatoval jiného zrádce, a když díl sledoval s manželkou, která vedle něj tipovala, zůstal na konci překvapený „jako kráva“. Řezání zábradlí nad Velkou Amerikou
Krug chce mít v každé řadě jednu extrémní misi. Kamera ale výšku vždycky zploští, jak poznali u dřívějšího skoku z okna, proto chtěl ukázat hlubokou propast lomu Velká Amerika. Původně plánoval most jako z Indiany Jonese, jenže akci štáb asi desetkrát zrušil. Kvůli konstrukci nakonec museli na okraji lomu uřezat zábradlí a po natáčení ho zase přidělat.
Oslovení borci na slackline nabízeli, že hráči po laně přejdou, od toho ale tvůrci ustoupili, protože to podle jejich slov
„některým hráčům nemůžeme udělat“. Zůstala lanovka s momentem propadnutí a nechybělo ani druhé jisticí lano. Hráči byli skutečně uneseni a vezeni trasou vybranou tak, aby nepoznali, kam míří. Jízda nad lomem dala zabrat hlavně Davidovi. Byl „bílozelený“, Krug k němu poslal záchranáře a maskérky ho musely „odzelenit“. V podcastu k tomu zazněla hláška: „Vypadá jak zrádce.“ Hradní pán v zimě na dně lomu
Kotek nesouhlasil s tím, že bude stát dole v lomu. Neviděl, co se nahoře děje, takže to pro něj byla „rozhlasová hra“. Navíc tam brzy zapadlo slunce a udělala se zima, společnost mu dělal jen Mikeš a víno. Pomohlo mu vyhřívané termoprádlo, které nosí na ryby, na myslivost i na natáčení. Když megafonu došly baterie a náhradní nebyl, pouštěli jeho hlas reproduktory nahoře. A když konečně vylezl z lomu, postavili ho na oranici.
Tvůrci sami nevěřili, že dva hráči na pytli s penězi přehlédli nulu a místo 400 tisíc korun viděli jen 40 tisíc. Krug si nechal poslat záběry z dronu i fotky a zjistil, že nápis byl zrovna v ohybu. Oproti 300 tisícům z minulé řady šla vyšší částka díky partnerům a měla vytvořit dynamiku kolem toho, kdo peníze vezme a koho pak bude štvát, že se nepodíval pořádně.
Panika v režii při ultimátu
Ultimátní hlasování po dvou remízách nastalo poprvé. Hradní pán se na ten moment podle svých slov těšil, na place ale vypuklo shánění textu s pravidly, která kdysi napsali. Nakonec ho našla Anička na iPadu. Hru opustil Tomáš, o kterém v Liščí komnatě zaznělo, že velkou část roku tráví v džungli v Indonésii a záběry ze své práce dává na sociální sítě. Tvůrci obdivovali, že roli zrádce ustál s klidem, jaký málokdo z vydíraných hráčů všech řad zvládl.
V podcastu zaznělo i několik úsměvných drobností z natáčení. Kotek si k vraždě Zdíši dlouho „sušil v rukávu“ vtip
„Nezazdíš bližního svého“ a poté, co ji Mikeš hodil do studny, u snídaně ohlásil, že voda z hradní studny je kontaminovaná. Majda zase na premiéře Krugovi přiznala, že doma mandragoru ve skutečnosti nepěstuje, protože si přivezli něco jiného, a musí si ji rychle pořídit, „aby se to stalo pravdou“.
Velký ohlas mají i kinoprojekce. Na promítání devátého dílu dostala Dáša potlesk vestoje a podle tvůrců šlo o dosud nejlepší atmosféru. Desátý díl show
uvede Prima v neděli a celou řadu uzavře 2. prosince živá show s premiérou poslední epizody v pražské O2 areně. Krug dodal, že něco takového dělají poprvé a naposledy. Zrádci Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube).