Když člověk po letech najde v šuplíku starý doklad o zaměstnání nebo výdělku, který při výpočtu důchodu chyběl, může mu přepočet přinést doplatek až pět let zpětně. Představa, že přiznaný starobní důchod se už kromě valorizací nemění, podle České správy sociálního zabezpečení neplatí. Nově doložené údaje úřad zohlední kdykoli po přiznání penze. Ještě před jejím vyřizováním si navíc každý může své záznamy zdarma zkontrolovat i doplnit online ve službě Moje konto na ePortálu ČSSZ.
Nově doložené doklady zvednou důchod i po letech
Když člověk dostane rozhodnutí o starobním důchodu, částka v něm není neměnná. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dlouhodobě upozorňuje, že pokud důchodce dodatečně předloží skutečnost, kterou úřad při původním výpočtu neměl k dispozici, započítá ji kdykoli. Nejčastěji jde o nalezený doklad o době zaměstnání nebo o výši výdělku z minulých let.
Rozhodující je den, kdy člověk chybějící podklady ČSSZ doručí. Jestliže důchod po přepočtu vyjde vyšší, úřad doplatí vzniklý rozdíl až pět let zpětně právě od data doložení nových skutečností. Týká se to jak lidí, kteří už starobní penzi pobírají, tak budoucích důchodců, u nichž by mohla část pracovní minulosti v evidenci scházet.
V evidenci chybí studium, péče o děti i odškodné za úraz
Výši starobního důchodu určuje získaná doba pojištění a výdělky v rozhodném období, které začíná rokem 1986 a končí kalendářním rokem před rokem přiznání důchodu. Ne všechny rozhodné údaje ale úřad ve své databázi vede automaticky. Standardně v evidenci ČSSZ chybí především doba studia, vojenské služby a období péče o děti. Přestože mají pro důchod význam, dokládají se až při podání žádosti.
Mezi často opomíjené příjmy patří i odškodné za pracovní úraz nebo nemoc z povolání vyplacené po skončení pracovní neschopnosti. I tyto náhrady se do výpočtu penze započítávají. Protože je ale ČSSZ nevyplácí, žadatel musí při podání žádosti na okresní správě sociálního zabezpečení předložit potvrzení od zaměstnavatele nebo pojišťovny o částkách vyplacených za jednotlivé roky před přiznáním důchodu.
|Údaj pro výpočet důchodu
|Je běžně v evidenci ČSSZ
|Kdy se dokládá
|Odpracované roky a výdělky od roku 1986
|Ano, pokud je firma nahlásila
|Chybějící předem i po přiznání důchodu
|Studium, vojenská služba, péče o děti
|Standardně ne
|Při podání žádosti o důchod
|Odškodné za pracovní úraz či nemoc z povolání
|Ne, ČSSZ ho nevyplácí
|Při podání žádosti potvrzením od firmy či pojišťovny
Naopak doba dočasné pracovní neschopnosti během zaměstnání průměr výdělků nesnižuje, protože se z rozhodného období vylučuje jako takzvaná vyloučená doba a na délku pojištění nemá negativní vliv. Při souběhu dvou prací nebo zaměstnání a podnikání se doba pojištění počítá jen jednou, nejvýše 365 dní za kalendářní rok, výdělky ze všech souběžných činností od roku 1986 se ale sčítají.
Služba Moje konto ukáže bílá místa předem
Kdo se chystá do penze až za několik let, nemusí s kontrolou čekat na poslední chvíli. Průběžný náhled do evidence bez ohledu na věk nabízí ePortál ČSSZ, na kterém úřad v březnu spustil službu Moje konto. Člověk v ní vidí všechny doby pojištění, které ČSSZ eviduje, náhradní doby jako evidenci na úřadu práce, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986, ale hlavně takzvané doby neevidované, ke kterým úřad nemá žádný doklad.
Nová služba slouží i k samotnému řešení nesrovnalostí bez cesty na úřad. Lidé v ní mohou chybějící doby doplnit včetně příloh v podobě naskenovaného dokladu, případně navrhnout prověření nebo opravu už evidovaných období. Přihlášení funguje přes identitu občana, tedy eObčankou, bankovní identitou nebo mobilním klíčem eGovernmentu, případně přes datovou schránku. Dosavadní povinnost zasílat jednou ročně písemný informativní osobní list důchodového pojištění ČSSZ od 1. ledna zrušila, protože údaje zpřístupňuje právě elektronicky na svém ePortálu.
S dohledáním dokladů pomůže okresní správa sociálního zabezpečení
Kdo už starobní důchod pobírá a najde chybějící podklady, předloží je ČSSZ přes okresní správu sociálního zabezpečení. Člověk, který ještě pracuje, může chybějící dobu doplnit i online ve službě Moje konto na ePortálu ČSSZ. S tím, jak konkrétní doklad sehnat, pokud ho člověk doma nemá, poradí pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov, cssz.gov, cssz.gov).