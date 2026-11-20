Francouzská parodie Čtyři sluhové a čtyři mušketýři (1974) skrývá hříčku už v názvu skupiny Les Charlots. Slovo charlot totiž ve francouzštině znamená šaška, ale říká se tak i tulákovi Charlieho Chaplina, a po boku komiků si v komedii zahrála právě Chaplinova dcera Josephine. Čeští diváci snímek znají ze dvou dabingů a pozorným očím neunikl ani náklaďák projíždějící sedmnáctým stoletím.
Bažanti v livreji
Komedie režiséra André Hunebella, který má na kontě i Fantomase s Louisem de Funèsem, staví román Alexandra Dumase staršího na hlavu a sleduje čtveřici věrných sluhů, kteří za své pány oddřou veškerou práci a zachraňují královniny diamantové přívěsky.
Hlavní role si rozebrala skupina Les Charlots, kterou čeští diváci znají jako Bažanty z jiných komedií. Šlo o jeden z mála filmů, kde nevystupují pod vlastními jmény, v originálních přídomcích však svá příjmení tak docela nezapřeli. Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean Sarrus a Jean-Guy Fechner tak na sebe mrkli alespoň jmény jako Planchet de la Rinaldière nebo Grimaud de la Fechnière. Muziku k oběma mušketýrským dílům si čtveřice navíc sama složila i nahrála.
Při natáčení byl ze skupiny nejstarší jednatřicetiletý Filippelli a nejmladší šestadvacetiletý Fechner. Bubeník a skladatel Fechner dnes z celé party žije jako jediný a je mu devětasedmdesát let. Gérard Rinaldi zemřel v roce 2012, Gérard Filippelli v roce 2021 a Jean Sarrus odešel loni v únoru. Produkci filmu i organizační zázemí kapely tehdy držel Fechnerův o tři roky starší bratr Christian, který zemřel v roce 2008 ve věku čtyřiašedesáti let.
Sestry Chaplinovy v mušketýrských kostýmech
Jméno skupiny sice odkazovalo na němého tuláka, před kamerou se ale objevilo i skutečné příjmení Chaplin. D’Artagnanovu milou Constance totiž ztvárnila tehdy čtyřiadvacetiletá Josephine Chaplin, třetí z osmi dětí Charlieho Chaplina a jeho čtvrté manželky Oony. Herečka zemřela v červenci 2023 ve věku čtyřiasedmdesáti let. Jejímu filmovému nápadníkovi Jeanu Valmontovi bylo při natáčení sedmatřicet let.
Mušketýrské šaty si nevyzkoušela jen ona. O rok dříve se v britsko-americké verzi Tři mušketýři s Michaelem Yorkem objevila její nejstarší a známější sestra Geraldine Chaplin, které je dnes dvaaosmdesát let. Zahrála si královnu Annu Rakouskou a roli Constance po jejím boku dostala Raquel Welch.
Dvojrole pro Bernarda Hallera
V parodii od Les Charlots oblékla královskou róbu Catherine Jourdan a na trůn usedl Daniel Ceccaldi jako Ludvík XIII. O nečekaný herecký kousek se ale postaral Bernard Haller, který si vedle kardinála Richelieua zahrál i jeho soupeře vévodu z Buckinghamu. Tvůrci si navíc neodpustili pomrknutí na předlohu a v hospodské scéně se mihl sám spisovatel Alexandre Dumas v podání Jacquese Legrase.
Skutečný Richelieu byl schopný státník
V knize i ve filmu působí kardinál Richelieu jako bezohledný intrikán, který chce vládnout místo krále. Historici ho ale hodnotí jako schopného státníka, jenž po náboženských válkách z konce šestnáctého století stabilizoval Francii. Přestože byl katolickým prelátem, po dobytí La Rochelle nechal v platnosti Edikt nantský, čímž protestantům zachoval náboženskou svobodu a vzal jim jen politická privilegia. V daňové politice se řídil heslem, že dobrý pastýř ovce pravidelně stříhá, ale nedře z nich kůži.
Dva české dabingy
Čeští diváci mohou film znát ze dvou dabingových verzí. V tom starším z devadesátých let pro videokazety a DVD promlouvá jako Bazin Viktor Preiss, kardinála namluvil Lubomír Lipský a sluhy doplňují Jiří Štěpnička nebo Ladislav Mrkvička. Novější dabing České televize z roku 2009 sází na Oldřicha Víznera, Tatianu Vilhelmovou jako Constance a Jana Šťastného v roli d’Artagnana.
Stejný tvůrčí tým poslal ve Francii už o měsíc později do kin pokračování Čtyři sluhové a kardinál. Do našich kin se zřejmě nedostalo, objevilo se až v televizi a na DVD.
Náklaďák mezi kupkami sena
Filmaři nespoléhali jen na ateliéry v Billancourtu a vyrazili na hrady Château de Culan a Château de Meillant i do města Troyes. Natáčení venku ale přineslo úsměvnou chybu, kterou si diváci snadno ověří u obrazovky. Kolem dvacáté třetí minuty, kdy se sluhové s ostatními nahánějí mezi kupkami sena, projíždí v dáli na pozadí náklaďák, který měl do sedmnáctého století ještě daleko.
Komedii Čtyři sluhové a čtyři mušketýři vysílá Televize Seznam v pátek 20. listopadu od 20:10 a reprízu nabídne v sobotu 21. listopadu od 8:15.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, dabingforum, super, blog.idnes, fr.wikipedia).