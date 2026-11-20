blanche monnier (2024). FOTO: Userfromtheusa5000, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Blanche Monnier (1901). FOTO: neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons Blanche Monnier (1901). FOTO: neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons Blanche Monnier (1901). FOTO: La Vie illustrée, Public domain, via Wikimedia Commons
V květnu 1901 vyrazila policie dveře rodinné vily ve francouzském Poitiers a v temném podkrovním pokoji našla vyhublou ženu na starém slamníku. Šlo o Blanche Monnier, dceru z vážené místní rodiny, o níž sousedé celé čtvrtstoletí věřili, že odjela za příbuznými nebo do zahraničí. Podle tradované verze ji v domě tajně držela vlastní matka kvůli zakázané lásce k chudému právníkovi, matka ale u výslechu tvrdila, že dcera odmítala z pokoje vycházet sama. Matka brzy po zatčení zemřela, bratra soud po odvolání osvobodil a Blanche Monnier dožila v psychiatrické léčebně. Anonymní dopis přivedl policii do podkroví
Všechno rozhýbal ručně psaný anonymní dopis, který 23. května 1901 dorazil generálnímu prokurátorovi v Poitiers. Pisatel v něm upozornil na mimořádně závažnou situaci v domě Louise Monnier, kde má být už pětadvacet let zavřená, napůl vyhladovělá žena žijící ve vlastní špíně. Policisté brali udání zpočátku s nedůvěrou, protože rodina patřila k místní smetánce a matka za dobročinnost dokonce získala ocenění od města. Jeden ze strážníků si však vzpomněl, že před čtvrtstoletím z domu náhle odjela pohledná dcera, a tak se hlídka rozhodla vilu prověřit.
Když policisté dorazili k rodinné vile, nikdo jim neotvíral, a tak nakonec vyrazili vstupní dveře. Louise Monnier ani její syn tehdy doma nebyli. Muži prošli celou stavbu od sklepa až pod střechu, teprve v podkroví narazili na nenápadné zamčené dveře, zpoza nichž se šířil silný zápach. Po jejich otevření vstoupili do téměř neprostupné tmy. Jediné okno v malé místnosti totiž zakrývaly těžké závěsy s okenicí, podle jiných záznamů přes něj visel starý tlustý koberec.
Teprve když policisté zakrytí z okna strhli a dovnitř proniklo světlo, uviděli podlahu pokrytou zbytky zkaženého jídla a nečistotami. V rohu na rozpadlém slamníku se pod špinavou dekou krčila vyhublá Blanche Monnier. Vážila sotva pětadvacet kilogramů a byla tak slabá, že se nedokázala sama postavit. Podle pozdějšího zjištění úředníků neviděla za celé čtvrtstoletí jedinkrát sluneční světlo. Když ji muži vyvedli z domu na čerstvý vzduch, dokázala ještě ocenit, jak je příjemné být znovu venku.
Dvě verze čtvrtstoletí v podkroví
Blanche Monnier se narodila 1. března 1849 a v mládí patřila k nejvyhledávanějším kráskám v Poitiers. Podle tradované verze se v 70. letech 19. století zamilovala do chudého staršího právníka. Matka Louise Monnier jí vztah zakázala a po dnech hádek dceru zavřela do podkroví, dokud se nápadníka nevzdá. Ta neustoupila a roky přežívala ze zbytků rodinných jídel. Okolí matka tvrdila, že dcera odjela k příbuzným nebo do ciziny. Právník měl zemřít v roce 1885, aniž se o jejím osudu cokoli dozvěděl.
U výslechu ale Louise Monnier popsala úplně jiný průběh. Tvrdila, že od těžké horečky v roce 1872 sama Blanche Monnier odmítala vycházet z pokoje, jíst i mýt se, a po domě se přitom mohla volně pohybovat. Historik a profesor Univerzity v Poitiers Jean-Marie Augustin, který o případu v roce 2001 vydal knihu L’histoire véridique de la séquestrée de Poitiers, upozorňuje, že rodina žila podivínsky i na tehdejší poměry. Dodnes tak zůstává otevřené, jestli matka zavřela nemocnou dceru, nebo jestli Blanche Monnier onemocněla až samotným zavřením.
Soud s bratrem skončil osvobozením
Krátce po nálezu policie zatkla matku Louise Monnier i jejího staršího syna Marcela Monniera. Zpráva o tom, co se za zdmi vážené vily odehrávalo, se po Poitiers roznesla během chvíle a před domem se sešel rozzuřený dav, ke kterému se přidali i novináři. Dlouhodobě nemocná Louise Monnier tento nápor neunesla. Její zdravotní stav se prudce zhoršil a přibližně dva týdny po zatčení ve vězení zemřela.
Před soudem tak stanul pouze její syn Marcel Monnier. Obžaloba mu kladla za vinu, že matce s vězněním sestry pomáhal, on se ale hájil tím, že se on i služebnictvo matky báli. Soud prvního stupně mu nejprve vyměřil patnáct měsíců vězení, po odvolání ho však zprostil viny. Soudci sice jeho chování kritizovali, tehdejší francouzský trestní zákoník ale neznal povinnost poskytnout pomoc v podobě, která by na odsouzení stačila. Zazněly také pochybnosti o jeho duševní způsobilosti. Kdo tehdy poslal anonymní dopis, se nikdy neprokázalo, a Marcel Monnier zemřel v roce 1913 na svobodě.
Poslední roky v Blois
Dvaapadesátiletou Blanche Monnier odvezli po nálezu do nemocnice, kde se ukázalo, že si nepamatuje, jak dlouho ani proč byla pod zámkem. Lékaři u ní rozpoznali vážné duševní poruchy včetně mentální anorexie a schizofrenie, takže ji přemístili do psychiatrické léčebny v Blois. V péči tamního personálu prožila zbytek života v klidu, ze svých potíží se ale už nikdy nedostala.
Zemřela 13. října 1913 ve čtyřiašedesáti letech. Její osud, ve Francii známý jako Zavřená žena z Poitiers, v roce 1930 zpracoval spisovatel André Gide v knize La Séquestrée de Poitiers, v níž změnil pouze jména zúčastněných.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( idnes, letribunaldunet.fr, charentelibre.fr, nine.com.au).