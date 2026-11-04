Co na podzim nezastřihovat: Seznam rostlin, kterým řez ubližuje

Když se zahrádkáři na podzim vrhají s nůžkami do terénu, často zapomínají na jedno důležité pravidlo: ne každá rostlina snese zásah v tomto ročním období. Mnohé okrasné dřeviny si v září a říjnu už zakládají pupeny pro příští rok, jiné potřebují čas na zesílení mladých výhonů před mrazem. Chybný řez v nevhodnou chvíli může znamenat ztrátu celého jarního kvetení, nebo dokonce poškození celého keře.
Které rostliny opravdu potřebují klid
Rododendrony a azalky patří mezi nejcitlivější kandidáty. Jejich ideální čas pro úpravu koruny nastává bezprostředně po odkvětu, obvykle v červnu. Tehdy mají ještě dostatek času vytvořit nové výhony, které do zimy řádně zdřevnatí a získají odolnost proti mrazu. Někteří zkušení pěstitelé volí alternativní cestu – radikálnější zásah provádějí až na jaře před rozkvětem, pokud chtějí keř výrazně omladit. Pokud vás však neuspokojí množství květů, pomůže spíše vylamování odkvětlých květenství než drastický řez.
Podobně citlivá je zlatice neboli forzýtie, která zahrady rozzáří už v dubnu a květnu jasně žlutými květy. Její bohatost kvetení závisí přímo na věku výhonů – nejvíce poupat vytvářejí dvou až tříleté větve rostoucí přímo od báze. Proto se osvědčuje odstraňovat staré, vyčerpané výhony těsně nad zemí hned po odkvětu, aby měl keř prostor pro obnovu. Podzimní řez by znamenal ztrátu už založených pupenů.
Úplně specifický případ představuje vilín. Tento keř se vyznačuje tím, že kvete v zimních měsících nebo brzy na jaře (leden až březen), případně už na podzim. Podzimní řez by tak přímo zničil již založená poupata. Vilíny navíc obecně špatně snášejí jakýkoliv zásah do koruny – doporučuje se jim dát od začátku dostatek prostoru a řez omezit na naprosté minimum. Pokud už musíte zasáhnout, dělejte to výhradně na jaře a odstraňujte jen drobné, tenké větvičky.
Magnólie a další citlivé druhy: Kdy riskujete příliš
Šácholan, lidově magnólie, je další dřevinou, která vyžaduje mimořádnou opatrnost. Tyto stromy a keře mají specifickou vlastnost – špatně zacelují větší rány a jsou náchylné k infekcím. Řez proto provádějte pouze v případě nutnosti a vždy po odkvětu. Pozdější zásah by vás připravil o květy následující sezóny, protože magnólie si pupeny zakládá s velkým předstihem.
U tavolníků záleží na konkrétním druhu. Tento opadavý keř (nikoli trvalka, jak se někdy mylně uvádí) se dělí do dvou skupin podle toho, zda kvete ze starého nebo nového dřeva. Jarní druhy kvetou z loňského dřeva převážně bíle v dubnu a květnu, zatímco letní druhy vytvářejí růžové či červené květy během léta z čerstvých výhonů. Jarní tavolníky zkracujte hned po odkvětu na první silný pupen. U letních druhů naopak vyčkejte až do předjaří, kdy můžete keř seříznout i na polovinu nebo 30 centimetrů nad zemí.
Kaliny a pravidlo podle typu listů
Kaliny vyžadují odlišný přístup podle toho, zda jde o stálezelené nebo opadavé kultivary. U stálezelených variant stačí odstranit pouze staré, zlomené nebo nemocné větve – pravidelný formovací řez nepotřebují. Opadavé kaliny můžete upravit po odkvětu, ale rozhodně ne na podzim, kdy už si rostlina připravuje zásoby na zimu.
Podzimní práce na zahradě mají své kouzlo, ale u citlivých okrasných dřevin platí jednoduchá zásada: raději méně než více. Nůžky nechte v kůlně a vyčkejte na správný okamžik. Odměnou vám bude bohaté jarní kvetení.
Zdroje článku: ireceptar.cz, kupi.cz, nkz.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková