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Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně

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Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa s ODS a Společně, ke kterým se připojili tři zastupitelé původně zvolení za ANO. Starostou bude Jakub Mencl z Živé Lípy.
Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně

Zdroj: Město Česká Lípa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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