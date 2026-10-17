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Nemá mozek ani nervy, přesto se dokáže učit. Podivný organismus překvapuje vědce

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Žlutá hlenka Physarum polycephalum připomíná spíš rozlitý pudink než tvora schopného rozhodování. Přesto si dovede najít cestu k potravě, přizpůsobit se nepříjemnému prostředí a v experimentech vykazuje jednoduchou formu učení. Když ji v roce 2019 představila pařížská zoo, otevřela veřejnosti překvapivou otázku: co všechno dokáže živá hmota bez mozku?
Nemá mozek ani nervy, přesto se dokáže učit. Podivný organismus překvapuje vědce

Nemá mozek ani nervy, přesto se dokáže učit. Podivný organismus překvapuje vědce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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