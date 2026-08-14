České obce sedí na 625 miliardách. Přebytek jejich rozpočtů ale klesáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
České obce sedí na 625 miliardách. Přebytek jejich rozpočtů ale klesá
Ruské letectvo podle ukrajinského generálního štábu použilo v červenci dosud nejvyšší měsíční počet...
Finanční stres v posledním roce alespoň občas zažívaly dvě třetiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury...
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Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →
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