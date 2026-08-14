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Začaly velkolepé Chodské slavnosti, město si po letech nechá změřit návštěvnost

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Tři pódia, 782 účinkujících, téměř 50 pořadů v hlavním programu a další doprovodné akce. To všechno nabízí v pořadí již 72. ročník Chodských slavností – Vavřinecké pouti v Domažlicích. Jeden z největších a nejstarších národopisných festivalů navštěvují desetitisíce lidí z celého Česka i ze zahraničí. Přesný počet návštěvníků chce letos město zjistit prostřednictvím dat mobilních operátorů.
archivní snímek

archivní snímek

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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