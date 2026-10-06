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České drony mají nakročeno k rekordu. Primoco letos plánuje dodat 32 letounů One 150

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Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV hlásí výrazný růst. Za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhl tržeb 431 milionů korun a do konce roku chce zákazníkům předat dalších 18 letounů One 150.
České drony mají nakročeno k rekordu. Primoco letos plánuje dodat 32 letounů One 150

České drony mají nakročeno k rekordu. Primoco letos plánuje dodat 32 letounů One 150

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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