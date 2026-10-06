České drony mají nakročeno k rekordu. Primoco letos plánuje dodat 32 letounů One 150Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
České drony mají nakročeno k rekordu. Primoco letos plánuje dodat 32 letounů One 150
Článek byl publikován 06.10.2026 07:18
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Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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