Prezidentský pár se vydal do Bartošovic, kde vypouštěli dravé ptáky zpět do volné přírody. Zaujal nás také outfit první dámy. Ta vsadila na pohodlí, přesto neztratila na eleganci.
Prezident Petr Pavel se společně s manželkou Evou v rámci návštěvy Moravskoslezského kraje vydal na záchrannou stanici do Bartošovic, kde si oba vyzkoušeli, jaké to je vracet dravé ptáky zpět do volné přírody. O krátké video z návštěvy se prezident podělil na svých sociálních sítích a sklidil za něj řadu pozitivních reakcí. Na In-Lifestyle nás ale kromě samotné události zaujal také outfit první dámy. Eva Pavlová totiž opět ukázala, že i na akci v přírodě lze vypadat elegantně, aniž by člověk musel obětovat pohodlí.
Návrat dravců do přírody si nenechal ujít ani prezidentský pár
Prezidentský pár navštívil Bartošovice, kde se nachází záchranná stanice zaměřená na péči o volně žijící živočichy. Její pracovníci se starají o zraněná a handicapovaná zvířata, kterým poskytují potřebnou pomoc, aby se mohla, pokud je to možné, vrátit zpět do svého přirozeného prostředí. A takový okamžik mohli Petr Pavel s manželkou Evou zažít na vlastní kůži. Společně se zapojili do vypouštění dravých ptáků, kteří se po potřebné péči mohli znovu vydat na svobodu.
„V bartošovické záchranné stanici jsme měli to štěstí zažít vypuštění dravců zpět do volné přírody. Děkujeme za pozvání a péči, která takové návraty umožňuje,“ napsal prezident k videu, které zveřejnil na instagramu. Pod příspěvkem se rychle objevily pochvalné komentáře. Jedna z uživatelek například napsala, že její syn byl v Bartošovicích na praxi a mrzí ji, že se s prezidentským párem minul. Další lidé nešetřili srdíčky a pochvalami. „Dokonalý pár a nejlepší volba prezidenta! Jsem konečně hrdá za hlavu státu,“ stálo v jednom z komentářů. Objevily se také stručné reakce v podobě emotikonů potlesku a srdíček.
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Eva Pavlová vsadila na eleganci i pohodlí
Na podobnou návštěvu se samozřejmě hodí především pohodlné oblečení, nicméně nešlo o jedinou zastávku jejich programu. Ten totiž pokračoval do Vojenského opravárenského podniku v Šenově u Nového Jičína a následně do Kopřivnice na setkání s vedením města a na debatu s obyvateli. Tepláky byste tak u prezidentského páru hledali marně.
Petr Pavel zvolil šedé kalhoty, košili a tmavě modré sako. Elegantní, ale zároveň praktickou variantu oblékla také první dáma. Na sobě měla šedé tvídové kalhoty s károvaným vzorem, širokého střihu a v délce lehce nad kotníky. K nim zvolila krátký vlněný kabátek ve vínové barvě, který zdobily výrazné zlaté knoflíky. Celý outfit doplnila černými pohodlnými polobotkami.
Podle stylistického pohledu Jitky Vostré jde o velmi povedenou kombinaci, která odpovídá charakteru události. „Eva Pavlová zvolila oblečení, které působí reprezentativně, ale zároveň není zbytečně upjaté. Vínový kabátek je výrazným prvkem celého outfitu a se šedým károvaným vzorem kalhot vytváří zajímavý kontrast. Oceňuji také volbu pohodlných bot. Na návštěvu záchranné stanice, kde se člověk pohybuje venku a potřebuje trochu volnosti, jsou mnohem vhodnější než klasické lodičky. Celkově outfit působí promyšleně a přirozeně,“ zhodnotila stylistka.
Zajímalo nás také, jak se oblečení první dámy líbí našim čtenářům. Uspořádali jsme proto rychlou anketu, v níž jsme rozeslali 315 e-mailů kontaktům z naše databáze a zpět se nám vrátilo 84 odpovědí, z toho 78 od žen a 6 od mužů. Jednoznačně převládaly pozitivní reakce. Celkem 68 respondentů uvedlo, že outfit byl dobrou volbou a na podobnou příležitost se hodil ideálně. Dalších 12 respondentů by si dokázalo představit ještě něco lepšího. Zbylí čtyři čtenáři měli za to, že tentokrát Eva Pavlová se svým výběrem příliš neuspěla. A co nám čtenáři napsali?
„Moc jí to sluší. Elegantní, ale přitom žádná velká večerní. Přesně takhle si představuju oblečení na akci v přírodě.“ – Zuzana D.
„Vínová se šedou je krásná kombinace a ty zlaté knoflíky tomu dodávají hezkou tečku.“ – Svatava S.
„Kalhoty se mi líbí, ale kabátek bych vyměnila za něco ne tak výrazného. Tentokrát mě její outfit úplně neoslovil.“ – Nikola V.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Prezidentský pár při vypouštění dravců: Outfit Evy Pavlové byl spojením elegance i praktičnosti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.