Dcera má kamarádku z Vietnamu, která tady žije se svojí rodinou, a proto se od ní naučila dělat spoustu asijských jídel a taky nakupovat potraviny na jejich přípravu. Jedním z lehkých a přitom sytých jídel jsou i tyhle jarní závitky, které nám všem zachutnaly. Navrch přijde tenká vrstva rýžového papíru, která se na pánvi pěkně vypeče dokřupava. Praktické je i to, že se dají nachystat předem. Pak už se jen smaží po menších várkách.
Vypadají možná
trochu pracně, hlavně když jich člověk vidí plný tác. Ve skutečnosti zabere nejvíc času krájení a samotné balení. Jakmile si ruce zvyknou, jde to docela svižně. U nás se nejvíc osvědčily menší závitky, protože se na pánvi líp obracejí a uvnitř se prohřejí rovnoměrněji.
Můj tip zní: Náplň před balením nechte chvíli stát a vychladnout. Zpevní se, rýžový papír se tolik netrhá a hotové závitky pak drží tvar bez většího přemlouvání.
Tenhle recept jsem si časem
upravila podle toho, co doma mizí z talíře nejrychleji. Někdo přidává víc zelí, někdo raději použije . Já se většinou držím kuřecí maso vepřového bůčku nebo krkovice, protože mají dost šťávy a náplň pak není suchá. Když chci závitky trochu odlehčit, uberu maso a přidám najemno pokrájené zelí s mrkví. Recept na domácí jarní závitky s masem a zeleninou
Doba přípravy: zhruba 45 minut Doba smažení: asi 20 až 25 minut podle velikosti dávek Počet porcí: přibližně 20 až 24 závitků Ingredience, které budeme potřebovat 1 kg mletého vepřového masa z bůčku nebo krkovice 2 ks cibule 1 ks kedlubny 1 ks lahůdkové cibulky 4 ks mrkve 1 hrst čerstvého koriandru 5 ks vajec 200 g skleněných nudlí vermicelli 50 g hub Jidášovo ucho 20 až 24 ks rýžového papíru 1 lžička granulovaného koření (dle chuti) 1 špetka glutamanu sodného, pokud ho používáte 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře olej na smažení Postup přípravy jarních závitků s mojí úpravou
1.
Skleněné nudle dejte do studené nebo vlažné vody a nechte je změknout. Když povolí, slijte je a nastříhejte nebo nakrájejte na kratší kousky. Lépe se pak vmíchají do náplně a při balení nikde zbytečně netahají.
2.Jidášovo ucho namočte do vody a počkejte, až nabobtná. Potom jej dobře propláchněte a pokrájejte nadrobno. Tenhle krok nepřeskakuji, protože houby dají náplni trochu jinou strukturu, takovou příjemně pružnou.
3.
Cibuli, lahůdkovou cibulku, mrkev a kedlubnu nakrájejte nebo nastrouhejte najemno. Koriandr nasekejte nadrobno. Velké kusy zeleniny se do závitků nehodí, při stáčení umí papír snadno protrhnout.
4. Do velké mísy vložte
mleté vepřové maso, přidejte vejce, připravené nudle, houby a všechnu nakrájenou zeleninu. Osolte, opepřete a přisypte trochu granulovaného koření. Kdo na něj doma běžně sahá, může přidat i špetku glutamanu sodného.
5. Náplň pořádně promíchejte, klidně rukou. Měla by držet pohromadě, ale nesmí být řídká. Pokud pustí příliš šťávy, nechte ji pár minut stát a přebytečnou tekutinu opatrně slijte.
Foto: Cooky.cz, Náplň pořádně promíchejte. Nachystejte si pracovní plochu
6.
Rýžový papír namáčejte jen krátce ve vlažné vodě. Opravdu stačí pár sekund, protože na prkénku ještě změkne. Přemáčený papír se lepí, trhá a člověk se s ním zbytečně trápí.
7. Na spodní část papíru položte porci
náplně, přehněte boky dovnitř a zarolujte. Není potřeba závitek utahovat silou, ale volný také být nemá. Když je příliš napěchovaný, při smažení praskne. Když je volný, rád se rozjede.
8. Hotové závitky skládejte na talíř nebo tác vedle sebe. Nedávejte je dlouho na sebe, snadno se slepí. Když jich připravuji větší množství, prokládám je lehce navlhčenou utěrkou, aspoň na chvíli to pomůže.
Foto: Cooky.cz, Hotové závitky nedávejte dlouho na sebe, aby se neslepily.
9. Na pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje. Nemusí to být fritování jako u hranolků, ale dno má být dobře pokryté. Smažte na středním až středně vyšším plameni, aby rýžový papír pomalu zlátl a hned netmavnul.
10.
Závitky smažte po menších dávkách z obou stran dozlatova. Podle velikosti počítejte přibližně 6 až 8 minut. Pro výraznější křupavost je můžete po prvním smažení nechat krátce odpočinout a pak je ještě na minutu až dvě vrátit do oleje.
11. Usmažené závitky pokládejte na talíř vyložený papírovou utěrkou. Nejlepší jsou teplé, se salátem, bylinkami nebo jednoduchým dipem. Druhý den se dají krátce prohřát v troubě, aby se jim aspoň částečně vrátila křupavost.
Ještě pár poznámek k náplni a obměnám Zeleninu krájejte opravdu najemno. Větší kousky umí rýžový papír protrhnout ještě před pánví. Příliš mokrá náplň je častý problém. Závitky pak měknou, prskají a při smažení se chovají dost nevděčně. Rýžový papír namočte jen na pár sekund. Na podložce změkne víc, než se v první chvíli zdá. Pokud chcete jemnější chuť, uberte koriandr a dejte víc lahůdkové cibulky.
Jarní závitky mají jednu praktickou vlastnost: snesou úpravy podle zásob v lednici. Dá se přidat víc
bílého nebo čínského zelí, někdo používá kuřecí nebo krůtí maso. V některých receptech se zelenina předem krátce orestuje, což se hodí hlavně u cibule nebo pórku, pokud mají být jemnější. V téhle verzi dávám většinu surovin do směsi syrovou, protože náplň po usmažení zůstane šťavnatější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková