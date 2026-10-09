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Záchranáři v Jaroměři dostanou nové zázemí. Stavět se má už letos

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Záchranáři v Jaroměři se můžou těšit na pořádnou změnu k lepšímu. Kraj chce ještě letos rozjet stavbu nové základny, která má stát maximálně 70 milionů korun.
Záchranáři v Jaroměři dostanou nové zázemí. Stavět se má už letos

Záchranáři v Jaroměři dostanou nové zázemí. Stavět se má už letos

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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