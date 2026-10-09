Běžné rozmrazování masa může být nebezpečnou chybou. Správná metoda celý proces urychlí a zachová jeho bezpečnost

Zamrazit maso zvládne každý, ovšem správně ho rozmrazit už dokáže málokdo. Zde najdete ten nejlepší způsob, jak na to.
Většina lidí zamrazuje maso proto, aby zachovala jeho chuť a výživovou hodnotu, dokud se ho nerozhodnou v budoucnu sníst. Problém však nastává
v momentě, kdy zamražený kousek chtějí nechat roztát, neboť to, jak to udělat správně, zůstává pro řadu z nich stále velikou otázkou. Abyste tedy maso nezkazili a předešli tomu, že ztratí chuť, níže se můžete podívat na ten nejzdravější způsob, jak ho nechat rozmrazit jako profík. Na co si dát pozor, než potraviny zamrazíte
Výhodou zamrazování potravin je to, že chlad zpomaluje proces kažení, díky čemuž je schopný zachovat strukturu, chuť a výživovou hodnotu skladovaných potravin. A přesně to je
důvod, proč lidé v mrazáku uchovávají zejména maso, které má tendenci zkazit se během velmi krátké doby. Před tím, než se však rozhodnete jakoukoliv potravinu zamrazit, měli byste znát určitá pravidla, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám: Potraviny zmrazte co nejdříve a co nejrychleji. Nikdy nenechávejte zmrazit potraviny, které jsou uvařené a ještě horké – v takovém případě byste je měli před zmrazením nechat vychladnout. Potraviny před vložením do mrazáku vždy zabalte do čistých sáčků, abyste zabránili šíření bakterií a nepříjemných pachů. Vždy si zaznamenejte datum zmrazení každé potraviny, abyste je v mrazáku nenechávali příliš dlouho. Rozmražené potraviny nikdy znovu nezamrazujte, protože tak přerušíte chladicí řetězec a bakterie se začnou znovu množit, což může vést v některých případech až k otravě jídlem. Fotografie: Depositphotos
To, jak správně zamrazit potraviny, včetně masa, není vůbec složitá záležitost a mnoho lidí již dávno ví, jak na to. Co však dělá většině z nich problém je to, jak by je měli správně rozmrazit.
Jak potraviny správně rozmrazit
Chcete-li potraviny, jako je především maso, rozmrazit tak, aby si zachovaly své nutriční hodnoty a chuť, je důležité, abyste je rozmrazovali postupně a nenechávali je bez jakéhokoliv obalu na vzduchu – někteří lidé však stále volí tuto taktiku, což
není vhodné jak z hlediska jejich zdraví, tak ani z hlediska toho, jak výsledné jídlo bude chutnat. Alternativní možností je vložit rozbalené maso do ledničky, což sice růstu bakterií účinně zabrání, ovšem jde o velmi zdlouhavý proces.
Někteří lidé volí k rozmražení masa použití mikrovlnné trouby. Tato taktika sice může být rychlá, ovšem jde o spotřebič, jehož teplotu není snadné regulovat, a to
zejména pokud nemá speciální program rozmrazování – maso totiž může být na jedné straně příliš horké, zatímco na druhé straně bude ještě tvrdé a studené. Mnoho odborníků navíc varuje, že ohřívání pomocí mikrovln našemu zdraví vůbec neprospívá, a proto byste tuto taktiku měli raději vynechat.
Nejlepším a nejrychlejším způsobem, jak maso a jiné potraviny rozmrazit, je vložit je zabalené do misky se studenou vodou, přičemž dbát na to, aby bylo zcela ponořené, a měnit vodu každých 30 minut.
Studená voda podporuje výměnu tepla mnohem lépe než vzduch, takže potraviny pomáhá rozmrazit rovnoměrně – její nízká teplota navíc zabraňuje růstu bakterií, což znamená, že potraviny budou rozmrazeny v krátkém čase a zároveň si zachovají své výživové hodnoty a skvělou chuť.
Zdroj:
Goodhousekeeping
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Maso rozmrazujete celý život chybným způsobem. Naučte se jej rozmrazit rychle a hlavně bezpečně appeared first on BydlímeÚtulně.cz.