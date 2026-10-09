Tento 1 kousek oblečení by žena po 60 nikdy neměla nosit. Stylistky se shodují, že přidá 10 let

V kabince vypadá jako spása. Je měkký, nikde neškrtí a schová, co schovat chcete. Právě tenhle kousek ale módní poradkyně v Česku i v cizině jmenují mezi prvními, když se mluví o oblečení, které ženám po šedesátce zbytečně přidává věk.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Deset let je samozřejmě nadsázka a nikdo je nepočítal s pravítkem. Rozdíl je ale znát hned na první pohled a dá se snadno napravit.
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Řeč je o dlouhé volné tunice, kterou si většina žen raději kupuje s velkou rezervou ve velikosti. Sahají po ní, protože doufají, že zakryje bříško, boky nebo širší stehna.
Stylisté se přitom shodují, že tenhle trik nevychází. Spousta látky kolem těla postavu opticky zvětší a žena v ní působí mohutněji, než ve skutečnosti je. Stylistka Michelle Shelly proto ženám po šedesátce radí, aby se do splývavých tunik nezahalovaly, protože jim zbytečně berou křivky.
Foto: Unsplash.com Proč postava v pytli stárne
Když oblečení nikde nesleduje tělo, zmizí z postavy jakákoliv linie. Silueta se slije do jednoho celku, který působí unaveně a nedotaženě, a právě takový dojem si oko spojí s vyšším věkem.
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Nejvíc to platí, když se k volné tunice přidají i široké kalhoty nebo volná sukně. Z celé postavy pak zbude jen obrys bez tvaru.
Foto: Shutterstock.com Jedna věc přiléhá, druhá smí vlát
Módní poradci doporučují jednoduché pravidlo. V každém outfitu by měl být aspoň jeden kousek, který sedí blíž k tělu. Delší košilová halenka tak skvěle doplní úzké kalhoty v délce nad kotník a sukni do zvonu zase sluší jemný pletený top, který kopíruje ramena i hrudník.
Přiléhavý kousek přitom má tělo jen lehce obkreslit. Pokud někde tlačí nebo se na něm dělají vrásky, zvýrazní přesně ty partie, které jste chtěla nechat v klidu.
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Nejrychlejší pomoc je ukázat, kde máte pas. Přes delší kardigan nebo šaty stačí přetáhnout tenký pásek. Halenku můžete zastrčit jen vpředu do kalhot, takže vznikne náznak pasu, ale nic se nenapíná.
Dobře poslouží i kalhoty s vyšším pasem, ke kterým patří kratší vršek. Šaty s páskem nebo s prošitím v pase udělají stejnou službu bez dalšího přemýšlení.
Oblíbenou tuniku proto nemusíte hned vyhazovat. Zkuste ji přepásat a vzít k ní užší kalhoty, a rozdíl poznáte nejlépe u velkého zrcadla.
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