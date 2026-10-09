Mladé bedly s uzavřeným kloboučkem většina houbařů přejde. Stačí je doma postavit do 2 cm vody a ráno máte surovinu na řízky

Večer po návratu z lesa stojí v kuchyni kbelík. Na dně je asi na dva prsty vody a v ní vzpřímeně stojí několik bedel s klobouky sevřenými jako paličky na buben. Ráno je na jejich místě řada plochých deštníků, které vypadají, jako by je někdo právě přinesl z paseky. Takhle to 30. září popsal Radek Štěpán z webu Naše zahrada, který postup vyzkoušel sám. Stejnou metodu o den později doporučily Toprecepty. Starší text téhož autora z roku 2020 ukazuje, že metoda mezi houbaři koluje už několik sezón. Podle nás si zaslouží víc pozornosti, než se jí dostává. Má ale jednu podmínku, kterou nelze obejít: v kbelíku musí stát jistě poznaná bedla vysoká.
Proč houbaři zavřené bedly obcházejí a o co tím přicházejí
Kdo jde na bedly, obvykle vyhlíží rozprostřený klobouk velikosti talíře, který se rovnou hodí na řízek. Uzavřená mladá plodnice tak lákavě nevypadá. Je protáhlá, vejčitá a v ruce působí spíš jako slib do budoucna než jako hotová večeře. Mnoho sběračů ji proto nechá stát s úmyslem vrátit se za pár dní.
Naše zahrada upozorňuje na háček. Rozvinuté bedly jsou v trávě vidět z dálky a ostatní houbaři je rychle najdou. Kdo spoléhá na to, že „jeho“ bedla na mýtině počká, často se vrátí k prázdnému místu. Uzavřené kusy naopak snadno uniknou pozornosti, takže zůstanou tomu, kdo je umí využít.
Načasování je teď příznivé. Bedla vysoká podle České mykologické společnosti roste od července do listopadu. Vrchol obvykle přichází v září a říjnu, zvlášť za vlhka. Na začátku října 2026 sezóna pokračuje, i když nerovnoměrně. Toprecepty k 5. říjnu hlásily hojné nálezy z Kladenska, severu Čech, Cvikovska a Českokrumlovska, zatímco z Vysočiny a Bruntálska přicházely slabší výsledky. Kdo chce vyrazit cíleně, může se podívat na mapu pravděpodobnosti růstu hub od
ČHMÚ. Ta vychází ze srážek za posledních třicet dní a průměrných teplot za poslední týden. Trik s kbelíkem krok za krokem: dva centimetry vody a jedna noc
Postup je skoro až podezřele jednoduchý. Vše potřebné najdete v každé domácnosti:
Výběr: použijte jen čerstvé mladé plodnice bedly vysoké, pevné a bez známek stárnutí. Nádoba: do kbelíku nebo jiné vyšší nádoby nalijte asi 2 cm vody. Postavení: bedly postavte třeněm do vody. Klobouky musí zůstat nad hladinou, aby nenasákly. Čekání: nechte je stát přes noc. Kontrola: ráno zkontrolujte, jak se klobouky rozvinuly, a houby hned zpracujte.
Podle Štěpánovy zkušenosti měly klobouky ráno tvar srovnatelný s plodnicemi, které se otevřely přímo v lese. Následně skončily na pánvi jako řízky.
Zkušenosti z obou článků ukazují, kde má trik hranice. Nejlépe vychází u mladých, ale už dostatečně vyvinutých bedel, u kterých se klobouk začíná oddělovat od třeně. Úplně drobné plodnice se podle textu z roku 2020 pravděpodobně nerozevřou. Sbírat je kvůli tomuto postupu nedoporučujeme. Opačný konec škály je stejně jasný. Starší kusy s krémovými až hnědnoucími a zasychajícími lupeny do košíku nepatří. Kbelík na nich nic nezlepší.
Proč se klobouk otevře, i když bedla už nestojí v lese
Utržená houba nepřestává fungovat ve chvíli, kdy ji vytrhnete ze země. Plodnici tvoří spletitá síť vláken zvaných hyfy a jejich prodlužování i rozpínání pohání turgor, tedy vnitřní tlak buněk. Ten se udržuje díky vodě, kterou buňky přijímají osmózou. Odborný přehled v časopise Microbiology Spectrum popisuje, jak houbová pletiva s vodou hospodaří a jak ji vedou.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce navíc uvádí, že některé plodnice se za vhodných podmínek vyvíjejí i po oddělení. Příkladem je hlíva, která pokračuje v růstu i mimo mateřský trs.
Z toho vyvozujeme závěr, který má biologickou oporu, ale laboratorně ho u bedly vysoké nikdo neověřil. Třeň ponořený do vody pravděpodobně dodává pletivům tekutinu a plodnice pokračuje ve vývoji, který začala v lese. Klobouk se pak roztáhne podobně jako na stanovišti. Dva centimetry vody tedy houbě jen umožní dokončit cestu, kterou měla stejně před sebou.
Bedla vysoká, nebo nebezpečný dvojník? Znaky, které musíte vidět všechny
Voda v kbelíku z jedovaté nebo zaměněné houby jedlou neudělá. Proto vše stojí na spolehlivém určení.
Myko atlas České mykologické společnosti uvádí u bedly vysoké tuto kombinaci znaků: Klobouk: 10 až 30 cm, za mlada protáhle vejčitý, později kuželovitě otevřený až plochý s hrbolem na temeni. Pokožka růstem praská do hnědých šupin na světlém podkladu. Třeň: 20 až 40 cm vysoký, dole hlízovitě rozšířený, s hnědavě rozpraskanou „tygrovanou“ kresbou. Prsten: široký, bělavý, posuvný, s dvojitě roztřepeným okrajem. Dužnina: bělavá, na řezu nemění barvu, s jemně houbovou vůní a oříškovou chutí.
Rozhoduje souhra všech znaků. Jeden izolovaný detail nestačí. Mezi rizikové záměny patří:
Druh Čím se liší od bedly vysoké Bedla červenající menší, hladší třeň, dužnina na řezu červená Bedla zahradní neroste v lese, třeň bez tygrování, dužnina na řezu oranžová až červená; někteří autoři ji řadí mezi jedovaté Bedla šedohnědá špinavější vzhled, třeň bez tmavého rozpraskání, dužnina na řezu oranžová až červená Muchomůrky (zejména tygrovaná a zelená) u zelené výrazná pochva na bázi třeně, chybí posuvný dvojitý prsten
U zavřených plodnic je pozornost na místě dvojnásob, protože mladý klobouk ještě nevystavuje všechny rysy dospělé houby. Pokud si nejste jistí, zajděte do mykologické poradny, nebo houbu vyhoďte. Jediná pochybnost znamená, že kus do kbelíku nepatří.
Ráno rovnou na pánev: řízky v trojobalu i bedly na kmíně z fritézy
Rozevřené bedly nečekají. Toprecepty radí očistit je a tepelně upravit co nejdřív. Národní zdravotnický informační portál připomíná, že houby se v teple rychle kazí a na dlouhé skladování se nehodí. Zbytky hotového pokrmu nechte rychle vychladnout a uložte do lednice při 2 až 4 °C. Při ohřívání je zahřejte nejméně na 70 °C. Plesnivé, zapařené nebo nadměrně vlhké kusy vyřaďte. Totéž platí v obchodě, kde SZPI jejich prodej nepřipouští.
Klasické řízky v trojobalu. Po noci ve vodě klobouky neoplachujte, aby zbytečně nenasákly. Nečistoty jen šetrně odstraňte. Solte až těsně před obalováním. Připravte tři misky s hladkou moukou, vejcem rozšlehaným s trochou mléka a strouhankou. Smažte ve vyšší vrstvě rozpáleného tuku a hotové řízky nechte okapat na ubrousku. Suchý klobouk drží obal pevně a křupavost vydrží až na talíř.
Bedly na kmíně z horkovzdušné fritézy. Lehčí variantu popisuje recept Topreceptů: 2 velké bedly, 6 menších hlaviček, 2 lžičky drceného kmínu, 2 lžíce oleje, sůl. Rozvinuté klobouky položte na mřížku postříkanou olejem, pokapejte je olejem i navrch, osolte a posypte kmínem. Pečte 5 minut na 190 °C, otočte a dopečte ještě asi 3 minuty. Menší hlavičky nakrájejte na čtvrtiny, promíchejte s olejem, solí a kmínem a pečte asi 10 minut na 180 °C. Během pečení je dvakrát zkontrolujte a promíchejte.
Tuhé, vláknité třeně se na řízky nehodí, ale vyhazovat je škoda. Usušte je a rozemelte na voňavý houbový prášek. Ochutí polévku, omáčku, rizoto i guláš a v prosinci připomene podzimní les.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková