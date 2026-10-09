Pohlazení a roztomilá fotka s chlupatými společníky jsou idylickým zážitkem jen pro člověka: Za populárním byznysem se skrývá znepokojivá a odvrácená realita

Pohodlně se usadit, objednat si šálek voňavé kávy třeba s něčím dobrým k zakousnutí a na chvíli zapomenout na ruch okolního světa. Pro mnohé je návštěva kavárny malým každodenním rituálem, který nabízí prostor k odpočinku, setkávání i chvíli jen pro sebe. V některých podnicích však společnost hostům nedělají pouze jejich přátelé či oblíbený nápoj. Čas strávený u stolu jim zpříjemňují také zvířecí společníci, kteří se stali hlavním lákadlem právě těchto podniků.
Na první pohled se může zdát, že jde o dokonalé spojení. Dobrá káva, příjemná atmosféra a možnost
strávit chvíli ve společnosti roztomilých zvířat. Je ale tento „ kawaii“ zážitek skutečně tak idylický, jak se na sociálních sítích a fotografiích prezentuje? A užívají si zvířata společnost lidí stejně jako návštěvníci tu jejich? Co jsou zvířecí kavárny
Zvířecí kavárny jsou místa, kde se návštěvníci mohou kromě občerstvení setkat se zvířaty a podle pravidel konkrétního podniku je hladit, krmit nebo si s nimi hrát. Nejznámější jsou kočičí kavárny, v Japonsku ale existují také místa, kde se lze setkat například se psy, králíky, sovami, ježky, vydrami, kapybarami nebo dalšími zvířaty. Zatímco někde se zvířata volně pohybují mezi návštěvníky, jinde je kontakt s nimi omezený a probíhá pod dohledem personálu. Dalo by se tak říct, že tyto kavárny spojují klasický koncept s možností strávit čas v bezprostřední blízkosti zvířat. Japonsko začalo prověřovat
Japonsko se ale rozhodlo tento fenomén systematicky prověřit. Ministerstvo životního prostředí v září 2026 zahájilo celostátní průzkum zvířecích kaváren. Úřady chtějí poprvé získat ucelený obraz o rozsahu tohoto odvětví — především zjistit přesný počet provozoven, chované druhy a podmínky jejich fungování. Jen v Tokiu a Ósace funguje podle dostupných údajů více než 80 takových podniků. Na základě získaných dat ministerstvo vyhodnotí, zda současná pravidla dostatečně odpovídají realitě a chrání zvířata. Pokud inspektoři narazí na pochybnosti o dodržování předpisů, mohou v příštím fiskálním roce zvážit také kontroly přímo na místě. Jde tak o první krok japonských úřadů k systematičtějšímu zmapování oblasti, která dosud nebyla na celostátní úrovni podrobně zkoumána.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Krajina, kde se lidé nemusí bát onemocnět? Za návštěvu lékaře zaplatíte směšné peníze a přesto dostanete potřebnou péči Druhá strana zvířecích kaváren
Otázka zvířecích kaváren se netýká jen toho, zda je návštěva příjemným zážitkem. Problém může vzniknout už při samotném kontaktu člověka se zvířetem. Některé druhy mohou člověka pokousat, poškrábat nebo jinak zranit, přestože na první pohled působí zcela neškodně. Právě proto záleží na tom, jak mají jednotlivé podniky nastavená bezpečnostní pravidla a zda je zákazníci skutečně dodržují.
Významnou výzvou je také hygiena.
Zvířata i lidé zde sdílejí stejné prostředí a návštěvníci přicházejí do kontaktu nejen s nimi, ale také s povrchy, kterých se zvířata dotýkají. Klíčové je proto oddělit prostor pro konzumaci jídla od míst, kde se zvířata volně pohybují, zajistit možnost důkladné dezinfekce rukou a prostory pravidelně čistit. Někde může být navíc obtížné udržet stejný hygienický standard jako v běžné kavárně, protože potřeby zvířat nelze od návštěvníků zcela izolovat.
Nejzávažnější komplikace se ale týká samotných zvířat. Ta jsou vystavována neustálému tlaku veřejnosti a v některých případech nemají dostatek soukromí ani možnost se před návštěvníky schovat. Zatímco pro člověka může být krátké pohlazení nebo fotka jen příjemným zpestřením návštěvy, pro zvíře jde o opakovaný zásah do jeho přirozeného chování. U exotických druhů je tento problém ještě výraznější, protože jejich nároky se zásadně liší od potřeb běžných domácích zvířat.
Klíčovou otázkou proto není jen to, zda se zvířata
v kavárně zdají spokojená, ale zda mají skutečně podmínky odpovídající jejich potřebám. Samozřejmostí by měl být dostatek prostoru, vhodné prostředí, úkryt před lidmi i podmínky pro přirozený pohyb. A především právo kontakt s člověkem odmítnout. Pokud zvíře nemůže návštěvníkovi jednoduše říct ne, je na provozovateli, aby jeho hranice poznal a respektoval.
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Podobný koncept není pouze japonskou záležitostí. Zvířecí — především kočičí — kavárny fungují také v Praze. Návštěvníci v nich mohou posedět u kávy a zároveň trávit čas v přítomnosti koček, které se zde volně pohybují. I zde se ale nabízí otázka, zda takové prostředí skutečně odpovídá potřebám zvířat. Někteří chovatelé považují tyto kavárny za přijatelné, pokud mají kočky dostatek prostoru, klidu a možnost se před zákazníky schovat. Jiní upozorňují na neustálý ruch a narušování jejich odpočinku. Problémem bývá i chování samotných návštěvníků, kteří zvířata budí nebo se je snaží hladit i ve chvíli, kdy o kontakt nestojí. Zdroje: Theconversation, NST, JapanTimes, NewsOnJapan, Jstage, PrahaIn