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Pohlazení a roztomilá fotka s chlupatými společníky jsou idylickým zážitkem jen pro člověka: Za populárním byznysem se skrývá znepokojivá a odvrácená realita

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Kavárny se zvířaty se v posledních letech staly vyhledávaným místem pro ty, kteří si chtějí ke kávě dopřát i trochu netradiční společnosti. Návštěvníky lákají na kontakt s chlupatými mazlíčky a příjemně strávený čas. Za atraktivním konceptem, který na první pohled působí téměř idylicky, se však skrývají otázky, které už tak roztomile nevypadají.
Pohlazení a roztomilá fotka s chlupatými společníky jsou idylickým zážitkem jen pro člověka: Za populárním byznysem se skrývá znepokojivá a odvrácená realita

Pohlazení a roztomilá fotka s chlupatými společníky jsou idylickým zážitkem jen pro člověka: Za populárním byznysem se skrývá znepokojivá a odvrácená realita

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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