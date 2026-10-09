Kamion zaseknutý pod mostem je venku. Byly potřeba dva tanky a externí hydropohon

Kamion zaseknutý pod mostem je venku. Byly potřeba dva tanky a externí hydropohonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kamion zaseknutý pod mostem je venku. Byly potřeba dva tanky a externí hydropohonZdroj: HZS České republiky
Článek byl publikován 09.10.2026 05:08
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