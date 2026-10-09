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Nesmrtelná rostlina, která vytlačí plevel z celé zahrady natrvalo. Stačí ji vysadit jednou a už nikdy nemusíte plít

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Barvínek menší snese mráz kolem −30 °C, kvete a zelená celý rok a holou zem během pár sezon promění v hustý koberec, kterým se plevel neprodere.
Nesmrtelná rostlina, která vytlačí plevel z celé zahrady natrvalo. Stačí ji vysadit jednou a už nikdy nemusíte plít

Nesmrtelná rostlina, která vytlačí plevel z celé zahrady natrvalo. Stačí ji vysadit jednou a už nikdy nemusíte plít

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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