Nesmrtelná rostlina, která vytlačí plevel z celé zahrady natrvalo. Stačí ji vysadit jednou a už nikdy nemusíte plít

Barvínek menší, latinsky
Vinca minor, je nenápadná rostlina s modrofialovými kvítky, kterou znáte z hřbitovů, zámeckých parků a babiččiných zahrad. Právě tam, kde ji kdysi někdo zasadil, často roste dodnes. Barvínek menší: stálezelený koberec, který plevelu sebere světlo
Barvínek patří mezi půdopokryvné rostliny, tedy druhy, jejichž hlavním úkolem je obsadit povrch záhonu. Podle
RHS jde o stálezelený kobercovitý keřík s plazivými výhony, které zakořeňují všude, kde se dotknou země. Česká databáze Pladias uvádí totéž odbornějším jazykem: rostlina se rozrůstá nadzemním kořenícím stonkem. Každý výhon tak vytváří novou samostatnou rostlinu a porost postupně houstne do souvislé plochy.
Přívlastek „nesmrtelná“ si barvínek v zahradnickém slovníku zaslouží právě díky této kombinaci vlastností. Je vytrvalý a v zimě neshazuje listy. Britové ho řadí do kategorie mrazuvzdornosti H6, Zahradnictví Spomyšl uvádí odolnost minimálně do −30 °C. A když se část porostu poškodí, okolní výhony mezeru samy znovu zaplní. Rostlina, která se takto neustále obnovuje, prakticky nemá důvod zmizet.
Pro české podmínky jde o ověřenou volbu. Podle Botany.cz se u nás barvínek přirozeně vyskytuje hlavně od pahorkatin po podhůří a ze zahrad a parků běžně zplaňuje. Naše klima mu tedy vyhovuje víc než dobře.
Proč se plevel neustále vrací a jak ho hustý porost odstaví
Abychom pochopili, proč barvínek funguje, musíme se nejdřív podívat na plevel. Ten se do záhonu dostává třemi cestami: ze semen ukrytých v půdě, ze semen přinesených větrem či ptáky a z kořenů a oddenků vytrvalých druhů. Univerzita v Iowě upozorňuje, že semena v takzvané půdní bance vydrží klíčivá i několik let. Cornellova univerzita doplňuje, že drobným semenům dává k vyklíčení signál právě holá, čerstvě narušená zem a světlo u povrchu.
Každé rytí a okopávání tak vynese na světlo další várku semen. Zahrádkář vytrhá jednu generaci plevele a sám tím přichystá podmínky pro tu další.
Hustý porost tenhle koloběh přerušuje hned několika způsoby:
stíní povrch, takže semena nedostanou světelný impuls ke klíčení, obsazuje prostor, kam by se nový plevel jinak usadil, konkuruje o vodu a živiny těm klíčencům, které přece jen vzejdou, zakořeňuje výhony, čímž každý rok zahušťuje vlastní síť.
RHS jako hlavní měřítko kvality půdopokryvné rostliny uvádí právě schopnost rychle vytvořit hustý kryt, který potlačí klíčení plevelných semen. Státní univerzita v Mississippi ve své příručce k okrasným záhonům uvádí, že husté výsadby a celoroční pokrytí půdy patří k nejúčinnějším nástrojům proti plevelu vůbec. Barvínek přitom kryje zem dvanáct měsíců v roce, v zimě stejně jako v létě.
Oproti mulči nebo netkané textilii má barvínek jednu zásadní výhodu: časem se nerozloží ani neroztrhá. Kůra se musí doplňovat, textilie degraduje a RHS u plastových fólií varuje i před uvolňováním mikroplastů. Živý koberec se naopak s každou sezonou zahušťuje. Mulč přitom zůstává užitečným pomocníkem pro start, jak ukazuje postup níže.
Kolik sazenic na metr čtvereční a kolik korun za celý záhon
Barvínek se v Česku kupuje bez potíží, nabízí ho většina školek i e-shopů. Pro orientaci jsme porovnali tři prodejce:
Prodejce Cena za kus Doporučená hustota Školky Montano 49 Kč 9 až 12 ks/m², pro rychlé pokrytí 12 až 15 ks/m² Zahradnictví Franc 59 až 67 Kč (kultivary) neuvádí Zahradnictví Spomyšl 79 až 99 Kč 6 až 9 ks/m² (rozestup 25 až 30 cm)
Z těchto čísel jsme sestavili orientační kalkulaci pro záhon o ploše 10 m². Při řidší výsadbě 6 až 9 rostlin na metr čtvereční a ceně 49 až 79 Kč za kus vyjde osázení zhruba na 2 940 až 7 110 Kč. Kdo zvolí hustší variantu podle Montana, tedy 90 až 120 sazenic, zaplatí při ceně 49 Kč za kus přibližně 4 410 až 5 880 Kč. Do těchto částek nepočítáme dopravu, kompost ani mulč.
Podle nás se vyplatí sáhnout po hustší výsadbě. Rozdíl několika stovek korun se vrátí rychlejším zapojením porostu, a tím i dřívějším koncem pravidelného pletí. Univerzita v Delaware uvádí, že nároky na odplevelení jsou nejvyšší v prvním roce až dvou a s postupným pokrytím půdy klesají. Čím těsněji sazenice stojí, tím dřív se dočkáte chvíle, kdy záhon prakticky nepotřebuje vaši pozornost.
Zářijová výsadba krok za krokem
Září je pro barvínek příhodný měsíc. Spomyšl doporučuje sázet od března do října, ideálně na jaře nebo na podzim. Podmínkou je, aby půda nebyla vyprahlá a rostliny stihly před mrazy zakořenit. Postup, který z rešerše vychází nejlépe:
Vyčistěte plochu důkladně. Vytrvalé plevele, jako je pýr nebo svlačec, odstraňte i s kořeny a oddenky. Nic nenechte vysemenit. Zkuste falešný výsev. U silně zaplevelených míst připravte půdu dva až čtyři týdny předem, nechte vzejít první vlnu plevele, mělce ji seškrábněte a teprve potom sázejte. Neryjte hluboko. Do horní vrstvy zapracujte kompost nebo listovku, ale zeminu zbytečně neobracejte, ať nevytáhnete spící semena k povrchu. Sázejte do sponu. Dodržte zvolenou hustotu a sazenice rozmístěte střídavě, aby se výhony rychle propojily. Zamulčujte mezery. Kůra nebo štěpka mezi rostlinami převezme roli krytu, dokud ho barvínek nevytvoří sám. Zalévejte. V prvních týdnech po výsadbě pravidelně, později hlavně v suchých obdobích.
Stanoviště volte s rozmyslem. Barvínku se nejlépe daří v polostínu a stínu, pod stromy, u keřů a na svazích, tedy právě tam, kde tráva chřadne a plevel se rozmáhá. Podle RHS zvládne i slunce, Spomyšl ale upozorňuje, že pouze při dostatku vláhy. Ideální je humózní, středně vlhká a propustná půda. Dlouhodobé zamokření ani úplné vyschnutí mu nesvědčí.
V dalších letech stačí minimum péče. Pravidelný řez nutný není, přerostlé výhony se zkracují podle potřeby. Pokud chcete porost zahustit, RHS doporučuje brzy na jaře razantní seříznutí.
Kde barvínek hlídat, aby nepřerostl přes plot
Rostlina, která tak úspěšně obsadí záhon, se ráda pustí i dál. RHS výslovně upozorňuje, že při zanedbané údržbě se barvínek může stát obtížným. Doporučujeme proto záhon fyzicky ohraničit, třeba obrubníkem nebo zapuštěným pásem, a jednou za sezonu zastřihnout výhony, které se derou přes okraj.
V Česku barvínek mezi invazní druhy nepatří. Pladias ho vede jako zdomácnělý. Agentura ochrany přírody a krajiny eviduje 75 invazních rostlin a barvínek mezi nejvýznamnějšími druhy, kterým věnuje podrobné karty, neuvádí. Zplaňování ze zahrad je ovšem doložené, takže u pozemků sousedících s lesem nebo přírodně cennou lokalitou se vyplatí opatrnost. Odstřižené výhony patří do kompostu, rozhodně ne za plot do lesa.
Jedno praktické omezení na závěr: barvínek obsahuje alkaloidy a pěstuje se výhradně jako okrasná rostlina. Do zeleninových záhonů a mezi jedlé bylinky nepatří. Jeho místo je v podrostech, na okrajích a v okrasných částech zahrady.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková