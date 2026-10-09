Na půdě vám možná leží kniha za 30 tisíc korun. Foglar, Harry Potter i Čtyřlístek patří k titulům, po kterých sběratelé šílí

Na obálce stojí chlapec v brýlích s cylindrem na hlavě, nad ním název vyvedený neobvyklým, ručně působícím písmem a hned pod ním jméno autorky. Tenhle obrázek si pamatuje generace, která na přelomu tisíciletí poprvé otevřela Rowlingové kouzelný svět. Právě takový výtisk je dnes jednou z nejžádanějších dětských knih na českém trhu. Mluvčí nakladatelství Albatros Jana Fikotová v rozhovoru pro
Novinky uvedla, že kus v opravdu pěkném stavu se na Aukru vyšplhal „ke třiceti tisícům korun“. Seznam Zprávy doložily aukční rekord 27 400 Kč. Kdo má doma regál plný knih z dětství, má důvod se k němu vrátit. Harry Potter je přitom jen první z několika titulů, které stojí za prohlédnutí. Harry Potter a Kámen mudrců: tři znaky, které z knihy dělají sběratelský kus
Albatros vydal první díl v roce 2000 a obálku i ilustrace svěřil Galině Miklínové. Pozdější vydání už nesla jinou vizuální podobu, takže původní verze zůstala uzavřenou kapitolou. Při ověřování vlastního exempláře se vyplatí sledovat tři detaily:
písmo názvu: původní české, napodobující styl, nikoli pozdější oficiální logo série, jméno autorky: umístěné hned pod nadpisem, Harry s cylindrem: kresba Galiny Miklínové na přední straně.
Hodnotu navíc zvyšuje drobný náklad, který čítal jen několik tisíc kusů. Barbora Loukotová z podcastu Neplecha ukončena podle Novinek připomněla, že velkou část výtisků skoupily knihovny. Ve volném oběhu jich tedy zůstalo málo a řada z nich prošla desítkami dětských rukou. Proč nakladatel sáhl k tak skromnému číslu, veřejné zdroje nevysvětlují. Podle nás šlo o dobu, kdy česká potterovská horečka teprve začínala a nikdo netušil, jaký fenomén z ní vyroste.
Albatros vidí za stoupající cenou několik příčin: výtisků ubývá, dochované kusy jsou čím dál opotřebovanější, první obálka se už nikdy neobjeví a čtenáři, kteří s Harrym vyrůstali, dnes mají vlastní příjmy. Dá se čekat, že tlak na cenu poroste hlavně u špičkových exemplářů. Ohmataný knihovní kus s razítkem se k desítkám tisíc nepřiblíží; podle Seznam Zpráv se poškozené výtisky drží v řádu jednotek tisíc, zatímco skvělý až perfektní stav přesahuje 20 tisíc.
Pozor na první dotisk: cylindr ještě neznamená výhru
Nejčastější omyl majitelů? Záměna prvního vydání s prvním dotiskem. Ten má na obálce stále Harryho s cylindrem, jenže jméno autorky se přesunulo dolů a název už nese oficiální písmo. Podle Albatrosu jde o hodnotný kus, ovšem s nesrovnatelně nižší cenou. První dotisk i první vydání druhého až čtvrtého dílu se obvykle pohybují v jednotkách tisíc, zhruba do 3 000 Kč.
Rozdíl mezi vydáním a tiskem vysvětluje sběratelský průvodce
AbeBooks: když se první várka vyprodá a nakladatel tiskne znovu ze stejné sazby, vzniká první vydání, druhý tisk. Sběratelé přitom cílí na nejranější várku. U českých knih proto stojí za to nalistovat tiráž na konci knihy nebo rub titulního listu. Bývá tam uveden rok, nakladatel, tiskárna i pořadí vydání či dotisku. Pár vteřin listování rozhodne o rozdílu v řádu tisíců. Čtyřlístek z let 1969 a 1970: dvanáct sešitů, o které se sběratelé přetahují
Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík provázejí české děti přes půl století, ale skutečné bohatství skrývají jen úplně první čísla. Sešity 1 až 12 z let 1969 a 1970 se podle aukčních popisů prodávají za tisíce korun, u jednotlivých čísel z roku 1970 prodejci zmiňují částky kolem 10 až 18 tisíc. Pozdější ročníky padají hluboko pod tuto laťku. Čtyřlístek číslo 150 začínal letos v září na Aukru na 79 Kč a nikdo nepřihodil. Šedesátidílná série čísel 131 až 190 se nabízela zhruba za 199 Kč za kus.
U raných sešitů rozhoduje úplnost. Prodejci v popisech zdůrazňují všechny stránky, neporušené obálky, nevyluštěné křížovky a rébusy, žádnou izolepu a hlavně žádné kopie. Nabídka čísel 7 až 12 z roku 1970 s průměrem 2 985 Kč za kus otevřeně uvádí, že číslo 9 obsahuje části v kopii, a je proto levnější. Kompletní sada navíc šetří sběrateli roky shánění, proto se cení výš než součet jednotlivých kusů.
Tady se vyplatí obezřetnost. Kompletní dvanáctka z let 1969 a 1970 se na Aukru v roce 2020 nabízela za 140 000 Kč, aukce ovšem skončila bez jediného příhozu. Taková částka vypovídá o představách prodávajícího. O tržní ceně neříká nic.
Foglarovky a Mladý hlasatel: rok 1937 proti roku 1991
Jaroslav Foglar je pro tuzemské sběratele podobně magické jméno jako Rowlingová, jen s delší historií. Nejvyšší sumy přitahují předválečná a válečná vydání: Hoši od Bobří řeky z roku 1937, Chata v Jezerní kotlině z roku 1939 a Záhada hlavolamu z roku 1941, typicky z produkce nakladatele Jana Kobese. Podle veřejně dohledaných prodejů na Aukru, které shrnul server Centrum.cz, se v letech 2025 a 2026 vydražily:
Titul Rok vydání Realizovaná cena Hoši od Bobří řeky 1937 4 200 až 6 589 Kč Chata v Jezerní kotlině 1939 3 500 až 5 400 Kč Záhada hlavolamu 1941 4 150 Kč
Velkou roli hraje i autogram. Čtvrté vydání Chaty v Jezerní kotlině z roku 1946 s Foglarovým podpisem odešlo loni v listopadu za 4 900 Kč. Pro srovnání: Hoši od Bobří řeky ve třináctém vydání z roku 1991 v horším stavu skončili letos v dubnu na 119 Kč. Stejný název, stejný autor, ceny vzdálené jako dva různé světy. Mezi žádané kusy patří také rané Rychlé šípy a kompletní ročníky Mladého hlasatele.
Pro představu, kam až může sběratelská vášeň vystoupat: Váchalova Šumava umírající a romantická, jeden z jedenácti exemplářů zhotovených přímo autorem, se vydražila za 3,1 milionu Kč. První vydání Tolkienova Hobita z roku 1937 drží rekord ze Sotheby’s ve výši asi 4,1 milionu Kč. Proti tomu verneovky a mayovky s původními ilustracemi startují v katalozích aukční síně Vltavín většinou na stovkách až nižších tisících korun, takže běžné kusy za nejžádanějšími foglarovkami a ranými Čtyřlístky zaostávají.
Skutečná cena, nebo zbožné přání? Jak prodat a jak knihu uchovat
Nejspolehlivější vodítko představují skončené aukce s příhozy. Nabídka visící týdny bez zájmu poslouží nanejvýš jako odstrašující příklad. Postup, který se vyplatí:
porovnat tiráž, rok a pořadí vydání s podobnými prodanými kusy, poctivě zhodnotit stav včetně vazby, obálky a kompletnosti listů, u dražších exemplářů oslovit specializovaný antikvariát nebo aukční síň, počítat s tím, že rychlý výkup v antikvariátu vynese méně než prodej konečnému sběrateli.
Cenu dokážou srazit i drobnosti. Chybějící list, okopírovaná stránka, knihovní razítko, izolepa na hřbetu nebo dětské vybarvování ilustrací mohou poslat hodnotu o řád níž.
Sběratelský poklad také potřebuje správné prostředí. Národní knihovna ČR v doporučení Petry Vávrové pro
Knihovnu plus radí držet teplotu kolem 18 °C, relativní vlhkost okolo 50 %, minimum výkyvů, tmu a čisté prostory bez přímého slunce. Pro domácí podmínky z toho plyne jasný vzkaz: vlhká půda ani sklep nejsou místem pro knihu, která by mohla mít hodnotu. Lepší volbou je krabice z nekyselého papíru ve skříni obytné místnosti a žádné amatérské opravy. Krabice s nápisem „knihy na vyhození“ si proto zaslouží důkladnou prohlídku, než ji někdo odnese ke kontejneru. Na jejím dně může čekat chlapec s cylindrem.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková