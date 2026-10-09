KVÍZ: Určíte slovní druh? Školní úkol, který už nemusí být tak snadný jako kdysi

KVÍZ: Určíte slovní druh? Školní úkol, který už nemusí být tak snadný jako kdysiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Určíte slovní druh? Školní úkol, který už nemusí být tak snadný jako kdysiZdroj: michaeljung / Depositphotos
Článek byl publikován 09.10.2026 05:30
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