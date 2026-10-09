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Zamkla se na záchodě nemocničního plavidla, dokud nevyplulo. Americká novinářka obešla válečnou cenzuru trikem, který fungoval díky sexismu

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Martha Gellhornová neměla povolení k dokumentování invaze. Úředníkům tvrdila, že jde psát o sestrách, a schovala se na lodní toaletě. Ráno 7. června 1944 kotvila u Omaha Beach.
Zamkla se na záchodě nemocničního plavidla, dokud nevyplulo. Americká novinářka obešla válečnou cenzuru trikem, který fungoval díky sexismu

Zamkla se na záchodě nemocničního plavidla, dokud nevyplulo. Americká novinářka obešla válečnou cenzuru trikem, který fungoval díky sexismu

Zdroj: Foto: Magar / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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