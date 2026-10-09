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ANKETA: Na náměstí přibyly nové koše s pozlacenými víky. Mají ladit s kašnami

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Na nově upraveném náměstí Republiky v srdci Plzně něco přibylo. Má to malý znak města a pozlacené víko. Řeč je o prototypu nových odpadkových košů, které by mohly postupně nahradit staré a nesourodé nádoby. Na náměstí budou ladit s kašnami, v dalších ulicích budou černé. Co na ně říkáte?
ANKETA: Na náměstí přibyly nové koše s pozlacenými víky. Mají ladit s kašnami

ANKETA: Na náměstí přibyly nové koše s pozlacenými víky. Mají ladit s kašnami

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:35

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