Tuhle vázu z ČSSR teď ve velkém shánějí uživatelé z USA. Platí v dolarech a dají vám v přepočtu klidně i 13 000 Kč

Barevná skleněná váza za sklem obývací stěny patřila k vybavení mnoha československých bytů. Málokdo ale tuší, že jeden konkrétní model z druhé poloviny 50. let dnes visí v nabídkách amerických sběratelských tržišť. A cenovky u něj svítí v dolarech.
Šest set dolarů za sklo ze Mstišova
Na tržišti 1stDibs, které sídlí v New Yorku, se pravidelně objevují vázy československého výtvarníka Františka Zemka. Jedna z nich, vysoká zhruba 28 centimetrů a s původní nálepkou výrobce, je nabízená za 600 dolarů. Podle kurzu České národní banky z 5. října 2026 to v přepočtu dělá přes 13 000 korun.
Na podobném americkém webu Chairish se kus ze stejné řady prodává za 198 dolarů, tedy asi za 4 300 korun. Uvedené částky jsou ceny, které si říkají prodejci. Často jde o obchodníky se starým sklem z Evropy, třeba z Bělehradu nebo z Německa. Kolik by dostal člověk, který vázu prodává sám, záleží hlavně na jejím stavu a na tom, kde ji nabídne.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Tržiště Cena požadovaná prodejcem V přepočtu na koruny 1stDibs 600 dolarů přes 13 000 korun Chairish 198 dolarů asi 4 300 korun Jak Rapsodii poznáte ve vitríně
Hledaná řada se jmenuje Rapsodie, v cizině Rhapsody. Typickou vázu poznáte podle tří znaků:
je z čirého skla, sklem prochází několik pruhů v různých barvách, tvar bývá nepravidelný a zvlněné stěny připomínají rostlinu. Přečtěte si také: Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku
Každá váza vznikala v rukou skláře, který rozžhavenou hmotu tvaroval přímo u pece. Podle barevných prvků se dá odhadnout i stáří. U prvních kusů tvoří barevné akcenty malé hrbolky vtavené přímo do hmoty. Vázy vyrobené od roku 1960 mají místo nich barevné proužky přiložené zvenku. Podpis na dně obvykle chybí, u sériového skla z poválečných let byl vzácností.
Hudba barev z podkrušnohorské sklárny
Řadu vymyslel v roce 1956 František Zemek pro sklárnu ve Mstišově, který dnes patří k lázeňskému Dubí u Teplic. Dobový popis o ní mluvil jako o hudbě barev, a odtud se vzal i název. V tehdejších českých sklárnách se ruční tvarování rozžhaveného skla ještě příliš nepoužívalo, proto Zemkův návrh působil odvážně.
Rapsodii navrhl František Zemek v roce 1956 pro mstišovskou sklárnu a každý kus vznikal ručně u pece. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sám autor se úspěchu dlouho netěšil, protože zemřel už v roce 1960. Pár let po jeho smrti zavřeli i mstišovskou sklárnu. Rapsodii pak ještě několik let vyráběli karlovarští skláři, než ji z nabídky vyřadili.
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Československé sklo putovalo do celého světa. Zahraniční kupec ale obvykle dostal vázu jen se souhrnnou nálepkou Bohemia Glass, na které jméno autora chybělo. Zemkovy práce navíc svými tvary připomínají italské sklo z Murana a jméno jejich autora se mezi sběrateli prosazuje teprve postupně. Dobrou pověst si přitom české sklo budovalo už za socialismu na světových výstavách, například na výstavě Expo 58 v Bruselu.
Britský specialista na poválečné české sklo Mark Hill, známý z pořadu BBC Antiques Roadshow, řadí Rapsodii mezi kusy, jejichž hodnota stoupá. Podle něj je dnes trh s poválečným českým sklem ve stejné fázi, v jaké byl trh s muránským sklem před tím, než ceny vylétly.
Co cenu zvedne a co ji srazí
Nejvíc záleží na stavu. Sběratelé chtějí vázu bez odštípnutých hran a bez prasklin, každá vada cenu výrazně snižuje. Velkým bonusem je zachovalá původní nálepka, protože se takových nálepek do dneška dochovalo jen málo.
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Do myčky staré sklo nepatří. Horká voda a silné mycí prostředky na něm časem zanechají matný šedavý povlak, se kterým už žádné čištění nic nezmůže. Popisky v internetových nabídkách navíc bývají nepřesné, proto je jistější nechat si vázu před prodejem prohlédnout odborníkem na sklo.
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Zdroje: https://markhillpublishing.com/czech-glass-basics/, https://www.1stdibs.com/creators/frantisek-zemek/furniture/decorative-objects/vases-vessels/vases, https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/vases-vessels/vases/rhapsody-vase-frantisek-zemek-sklo-glass-factory-czechosolovakia-1960s/id-f_32992252, https://www.chairish.com/product/3793415/art-glass-rhapsody-vase-by-frantisek-zemek-for-mstisov-1950s, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/mstisov_glass/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-cesko-sklo-investice-256598, https://www.blesk.cz/clanek/844345, https://en.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%AD, https://www.renaissancecapital.com/Profile/DIBS/1stDibs/IPO, https://markhillpublishing.com/products/a-1960s-mstisov-rhapsody-large-vase-designed-by-frantisek-zemek/