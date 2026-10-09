Nejhorší tavené sýry ze supermarketu. Češi je kupují odjakživa a ani nevědí, z čeho jsou vyrobené

Chléb namazaný taveným sýrem zná v Česku skoro každý od dětství. Tavené sýry jíme ve velkém, každý z nás jich za rok sní průměrně kolem dvou kilogramů a ve spotřebě patříme ke světové špičce.
Málokdo ale tuší, kolik sýra v té hladké hmotě doopravdy je. Výrobky ležící v chladicím boxu vedle sebe se přitom obsahem sýra i chutí liší víc, než by člověk čekal.
Sýr, sýrový výrobek, nebo mléčný výrobek
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 397/2016 Sb. rozlišuje tři skupiny, které v regálu vypadají skoro stejně. Tavený sýr je opravdový sýr, který prošel tavením. Tavený sýrový výrobek smí obsahovat víc mléčného cukru a sýr v něm musí tvořit aspoň polovinu sušiny. U taveného mléčného výrobku vyhláška žádný minimální podíl sýra nestanoví.
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Nejpřísnější pravidla platí pro tavené sýry pojmenované podle jednoho druhu sýra. Jiné mléčné suroviny než máslo nebo smetanu do nich výrobce přidat nesmí, a i ty jen kvůli úpravě tučnosti. Pokud takový přívlastek chybí, může jít o směs různých sýrů, do které výrobce smí přidat další mléčné suroviny a ochucení.
Zvláštní kategorii tvoří levnější napodobeniny, ve kterých výrobce místo části mléčných surovin použil rostlinný tuk či škrob. Předpisy jim nedovolují říkat sýr, takže toto slovo v jejich názvu nenajdete.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Označení na obalu Co pro výrobek platí Tavený sýr pojmenovaný podle jednoho druhu sýra Opravdový sýr, který prošel tavením. Jiné mléčné suroviny než máslo nebo smetanu do něj výrobce přidat nesmí, i ty jen kvůli úpravě tučnosti. Tavený sýr bez přívlastku Opravdový sýr, který prošel tavením. Vzniká ze směsi různých sýrů, ke které výrobce smí přidat další mléčné suroviny a ochucení. Tavený sýrový výrobek Smí obsahovat víc mléčného cukru. Sýr v něm musí tvořit aspoň polovinu sušiny. Tavený mléčný výrobek Minimální podíl sýra vyhláška nestanoví. Napodobenina (v názvu chybí slovo sýr) Místo části mléčné složky obsahuje rostlinný tuk nebo škrob. Označovat se jako sýr nesmí. Z čeho se tavený sýr skutečně dělá Přečtěte si také: Pravidlo 3 barev: Stylistky tvrdí, že díky němu nebudete nikdy vypadat přeplácaně
Kolem surovin pro tavené sýry koluje řada pověr. Základem jsou ale přírodní sýry, ke kterým se přidává máslo, smetana nebo tvaroh. Často jde o okrajové kusy, které zbudou při krájení plátků, nebo o sýry, které se kvůli drobné vzhledové vadě nehodí k prodeji vcelku.
Základem taveného sýra jsou přírodní sýry, ke kterým výrobci přidávají máslo, smetanu nebo tvaroh. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„V žádném případě se […] nejedná o sýry, které by byly zkažené, nekvalitní nebo ošizené,“ uvedl pro Český rozhlas Dvojka Jan Maryška, redaktor časopisu dTest.
Aby se hmota spojila do hladkého krému, potřebuje tavicí soli. Výrobci nejčastěji sahají po fosforečnanech a citrátech. V biovýrobcích fosfáty povolené nejsou, proto tam tuto roli přebírají citráty.
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Špatnou pověst dělají taveným sýrům hlavně fosforečnany. Odborníci z dTestu upozorňují, že nadbytek fosforu může zatěžovat ledviny a škodit srdci a cévám, přestože ho tělo v rozumném množství potřebuje. Dostáváme ho navíc i z řady dalších potravin.
Test dTestu z roku 2024 ale přinesl i uklidňující zjištění. Naprostá většina testovaných sýrů obsahovala dost vápníku na to, aby vliv tavicích solí vyvážila. Kdo má potíže s ledvinami, měl by se o vhodném jídelníčku poradit se svým lékařem.
Čím se liší ty nejhorší
V testu iDNES.cz z února 2026 obsadil poslední příčku sýr, po kterém na chlebu zůstávaly hrudky a jehož chuť hodnotitelům připomínala spíš sušené mléko než sýr. Těsně nad ním se umístily vzorky, kterým porotci vytkli přílišnou slanost nebo řídkou konzistenci. Ve spodní polovině výsledků skončil také sýr, jehož složení jako jediné v testu otevírala voda. Bílkovin měl ze všech vzorků nejméně a hodnotitelé v něm marně hledali výraznější sýrovou nebo smetanovou chuť.
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Podobné slabiny odhalila i starší srovnání. Na konci žebříčků se objevovaly výrobky, které degustátorům připomínaly spíš sýrovou pomazánku, a poslední místo v jednom z nich obsadil výrobek se škrobem, sušenou syrovátkou a sušeným mlékem ve složení. Které konkrétní výrobky v jednotlivých testech dopadly nejhůř, si můžete dohledat v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Jak poznat kvalitu podle obalu Začněte názvem. Nejvíc sýra slibuje označení tavený sýr, u taveného sýrového nebo mléčného výrobku ho bývá méně. Rostlinný tuk nebo škrob ve složení pak prozradí napodobeninu. Pak se podívejte, co stojí ve složení na prvním místě. Ideálně by tam měl být sýr. Voda na prvním místě je varovný signál, v testu z roku 2026 ji tam měl výrobek s nejnižším obsahem bílkovin. Obsah tuku najdete v tabulce výživových údajů. Pokud obal uvádí jen tuk v sušině, vynásobte ho údajem o sušině a vydělte stem. Výsledkem je skutečný podíl tuku ve výrobku.
Etiketě se ale nedá věřit bezvýhradně. Při testu v roce 2024 laboratoř dTestu u jednoho oblíbeného výrobku, který tavicí soli ve složení vůbec neuváděl, přesto naměřila fosfáty i kyselinu citronovou.
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Výběr výrobků provedla redakce, kompletní test všech výrobků a všechny testované parametry najdete
zde.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-1142/tavene-syry, https://dvojka.rozhlas.cz/tavene-syry-jsou-demonizovane-zbytecne-tavici-soli-dobre-vykompenzuje-vapnik-9185761, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/24482-taveny-syr-test, https://bezpecnostpotravin.cz/d-test-hodnotil-tavene-syry/, https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/test-taveny-syr.A260127_092525_test_elsy, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/326815-test-tavenych-syru-tvari-se-tak-ale-ne-vsechny-jsou-syr, https://www.blesk.cz/clanek/testy-blesku-mleko-mlecne-vyrobky-tavene-syry/242442/velky-test-tavenaku-jak-obstal-cesky-vynalez-bez-tavicich-soli.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1052022-cesko-je-tavenakova-velmoc-jak-poznat-kvalitni-syry, https://www.testypotravin.cz/testy/test-tavenych-syru-2026