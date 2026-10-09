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Astma ho od cigaret neodradilo, scénáře se neučil a na natáčení chodil i opilý. Menšík byl přesto miláčkem národa

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Patřil k nejvýraznějším osobnostem československého filmu a televizní zábavy, přesto jeho život zdaleka nebyl tak bezstarostný, jak mohl působit před kamerou. Vladimír Menšík, který se narodil 9. října 1929, by dnes oslavil 97 let. Za pověstnou energií a improvizací se skrývaly vážné zdravotní problémy, dlouholetý vztah k cigaretám i potíže s alkoholem.
Astma ho od cigaret neodradilo, scénáře se neučil a na natáčení chodil i opilý. Menšík byl přesto miláčkem národa

Astma ho od cigaret neodradilo, scénáře se neučil a na natáčení chodil i opilý. Menšík byl přesto miláčkem národa

Zdroj: profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:51

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