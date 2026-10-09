Největší řecké letiště chystá omezení provozu. Změny zasáhnou i příští dovolenkovou sezonu

První výraznější omezení je naplánováno od 28. března do 30. dubna 2027, kdy bude letiště schopné přijmout nejvýše 22 příletů a odbavit 25 odletů za hodinu. V květnu se kapacita zvýší na 25 příletů a 30 odletů za hodinu. Od 1. června do 13. září mají být používány stejné kapacitní parametry jako během letní sezony 2026, takže právě hlavní prázdninové měsíce nečeká podle současného plánu další dodatečné snížení.
Výraznější zásah se znovu objeví mezi 14. a 17. zářím, kdy bude limit stanoven na 21 příletů a 23 odletů za hodinu. Od 18. září do konce letní letové sezony 30. října se mají limity vrátit na 25 příletů a 30 odletů. Parametry se však týkají kapacity letiště a samy o sobě neznamenají, že již naplánované konkrétní lety budou automaticky rušeny.
Aeroliniím přibude povinná koordinace letů
Aténské letiště bude během letní sezony 2027 fungovat jako plně koordinované letiště takzvané úrovně 3. Tento režim se používá v situacích, kdy poptávka po letištní kapacitě převyšuje její dostupné možnosti a provoz je proto nutné rozdělovat prostřednictvím letištních časů neboli slotů. Každá letecká společnost musí mít pro přílet nebo odlet v příslušném období přidělený konkrétní čas koordinátorem.
Atény přitom během letní sezony 2026 fungovaly převážně v mírnějším režimu úrovně 2, při němž jsou jízdní řády aerolinií pouze koordinovány a případné úpravy se řeší s dopravci. Přechod na úroveň 3 pro rok 2027 byl potvrzen už v září, konkrétní kapacitní limity ale byly zveřejněny až později. Pro cestující to může znamenat především změny časů některých spojů při přípravě letních letových řádů, nikoliv automatické plošné rušení spojení.
Práce přicházejí v době rekordního vytížení
Důvodem omezení jsou postupně prováděné práce na letištní infrastruktuře a vzletových a přistávacích drahách. Už výroční dokumentace letiště upozorňovala, že první etapa modernizace povrchu západní dráhy a přilehlých pojezdových drah, plánovaná od září 2026 do května 2027, bude vyžadovat provozní omezení a sníží dostupnou kapacitu.
Zásah přichází v době, kdy hlavní řecké letiště odbavuje rekordní počty cestujících. V roce 2025 jím prošlo téměř 34 milionů lidí, což představovalo meziroční růst o 6,7 procenta a nový historický rekord. Za prvních devět měsíců roku 2026 letiště odbavilo dalších 27,31 milionu cestujících, meziročně o 4,3 procenta více, a počet letů vzrostl o 3,6 procenta na 227 173. Právě kombinace pokračujícího růstu provozu a dočasně omezené infrastruktury vysvětluje, proč Atény pro sezonu 2027 přecházejí na přísnější systém přidělování letištních časů.
Zdroje: eKathimerini.com, HSCA.gr, AIA.gr, IATA.org