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Zruší se konečně střídání času? Nové nařízení vlády to konečně vyjasnilo a většina Čechů to ani nepostřehlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Na konci října nás zase čeká změna času. Kdo doufal, že jde […]
Zruší se konečně střídání času? Nové nařízení vlády to konečně vyjasnilo a většina Čechů to ani nepostřehla
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.10.2026 05:27
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Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
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