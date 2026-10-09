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Do kin míří další film Bohdana Slámy, v hlavních rolích Veškrnová-Havlová a Kronerová

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Režisér Bohdan Sláma (foto; Sucho, Bába z ledu, Čtyři slunce, Venkovský učitel atd.) posílá do kin nový snímek, komedii/drama Houpačky, které vznikly podle stejnojmenné knihy Lucie Konečné. Film bude mít premiéru v kinech 5. listopadu.
Do kin míří další film Bohdana Slámy, v hlavních rolích Veškrnová-Havlová a Kronerová

Do kin míří další film Bohdana Slámy, v hlavních rolích Veškrnová-Havlová a Kronerová

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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