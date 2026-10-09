Do kin míří další film Bohdana Slámy, v hlavních rolích Veškrnová-Havlová a KronerováPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do kin míří další film Bohdana Slámy, v hlavních rolích Veškrnová-Havlová a Kronerová
Článek byl publikován 09.10.2026 05:42
Po letním zpomalení nabírá opět pokles čísel Seznam Zpráv (majitel Seznam.cz/Ivo Lukačovič) rychlejší...
Ve vysílání hlavního kanálu Prima (Prima Group) se za několik dní objeví zpravodajská novinka, která vzniká...
PR agentura Ewing PR získala nového klienta - technologického obra Lenovo, jehož globální obrat se pohybuje...
Připravovaný celovečerní snímek Teorie podivnosti producentky Silvie Michajlové (foto) získal v aktuální...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →