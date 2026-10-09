Včela medonosná se ocitla na Červeném seznamu ohrožených druhů. Nemá obranu proti parazitům, kteří ničí její plody

Dne 11. října 2025 zveřejnil Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) nové hodnocení evropských opylovačů. Mezi stovkami položek se objevila jedna, která překvapí každého, kdo si včelu spojuje s úlem na zahradě a sklenicí medu ve spíži: volně žijící populace včely medonosné (Apis mellifera) v zemích EU byla přeřazena z kategorie „nedostatek údajů“ mezi ohrožené druhy. Přehodnocení připravil čtrnáctičlenný tým kolem iniciativy Honey Bee Watch. O devět měsíců později, 17. července 2026, přidali vědci z německé Univerzity Hohenheim a švýcarského institutu Agroscope výpočet, který dodává verdiktu na vážnosti. Divoké kolonie samy od sebe slábnou a populace se drží hlavně díky tomu, že ji včelaři nevědomky doplňují uprchlými roji. Hmyz, který působí jako jeden z nejrozšířenějších v Evropě, má mimo dosah člověka nečekaně vratké postavení.
Stejná včela, dva životy: komu platí Červený seznam
Taxonomicky jde o jediný druh. Včela z dřevěného úlu a včela usazená v dutině staré lípy patří k Apis mellifera stejně. Liší se způsob existence. Chovaná kolonie má úl, v nouzi přikrmení, léčbu a včelaře, který řídí její rozvoj. Volně žijící kolonie si dutinu vybírá sama a o přežití se stará bez jakékoli pomoci. Hnízdí ve stromech, zdech, komínech nebo skalních štěrbinách a odkázaná je výhradně na to, co nabídne okolní krajina.
Podle Univerzity Hohenheim tvoří divoká včelstva přibližně šestinu celkové evropské populace včely medonosné. Evropa má přitom v rámci původního areálu druhu nejnižší hustotu volně žijících kolonií vůbec.
Do debaty o úbytku včel se často pletou tři odlišné skupiny:
Skupina Kdo to je Jak na tom je Chovaná včelstva Apis mellifera v úlech Početná, v EU 9,4 milionu úlů jen na farmách (2023) Volně žijící včelstva Apis mellifera v dutinách bez péče V EU27 ohrožená Ostatní divoké včely Čmeláci, samotářky a další druhy V EU27 162 druhů v kategoriích ohrožení
Evropský červený seznam včel posuzoval pro území EU celkem 1 875 druhů. Kriticky ohrožených je 21, ohrožených 90 a zranitelných 51. Volně žijící včela medonosná se zařadila do prostřední, druhé nejvážnější skupiny. Ocitla se tak v jedné kategorii s druhy, o kterých většina lidí v životě neslyšela.
Model Univerzity Hohenheim a Agroscope ukazuje, proč verdikt obstojí. Pokud by z včelínů přestaly vylétat roje, které se usazují v přírodě, divoká populace v EU by za deset let, tedy zhruba do roku 2036, prořídla podle mediánového odhadu o 56 %. Mnoho evropských kolonií v dutinách tedy podle autorů dnes přežívá jen díky přísunu nových zakladatelek z chovů. IUCN přitom za skutečně divokou považuje populaci, která se udrží vlastní reprodukcí, bez dosazování zvenčí.
Kleštík včelí pod víčkem buňky: jak parazit likviduje včelí plod
Hlavním nepřítelem divokých kolonií je kleštík včelí (Varroa destructor), drobný roztoč velikosti špendlíkové hlavičky. Evropský červený seznam jmenuje i další biotické hrozby: mikroskopickou houbu Nosema ceranae, sršeň asijskou a lesknáčka úlového. Kleštík ovšem figuruje jako jeden z nejvýznamnějších strůjců úbytku.
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Jeho strategie míří na budoucnost včelstva, tedy na plod. Tak včelaři označují vajíčka, larvy a kukly, které dozrávají v buňkách plástu. Samička kleštíka vklouzne do buňky těsně předtím, než ji dělnice zavíčkují voskem. Uvnitř, v uzavřeném prostoru, klade vajíčka a její potomstvo saje na vyvíjející se larvě či kukle. Podle amerického ministerstva zemědělství se v zavíčkovaném plodu ukrývá velká část všech roztočů v kolonii. Rozmnožují se v dělnických i trubčích buňkách, kde jsou chráněni před zásahy zvenčí.
Následky jsou vidět, jakmile mladá včela vyleze z buňky:
poškozené tukové těleso, které včelám slouží jako zásobárna energie a imunity, zdeformovaná křídla, často kvůli viru deformovaných křídel, jejž kleštík přenáší, zkrácený zadeček a kratší život, mezerovitý plod, tedy plást s prázdnými a odumřelými buňkami.
Státní veterinární správa popisuje varroázu jako parazitární onemocnění, které bez účinného tlumení vede k chřadnutí kolonie a nakonec k jejímu kolapsu či úhynu. Včelař kleštíka sleduje a v pravidelných cyklech léčí. Kolonie v dutině buku na žádné ošetření čekat nemůže.
Proč se evropská včela kleštíkovi brání tak špatně
Kleštík nepochází z Evropy. Původně parazitoval na včele východní (Apis cerana) v Asii, která s ním sdílí dlouhou evoluční minulost. Asijská hostitelka si vypracovala obranu: omezuje množení roztoče a důsledně čistí buňky od napadeného plodu. Přeskok na včelu medonosnou přišel teprve ve 20. století, takže evropská včela měla na adaptaci jen zlomek času.
Podle přehledové studie v časopise Insects jsou populace evropské včely, které kleštíka zvládají samy, vzácné. Vznikají hlavně tam, kde včelstva po řadu generací žijí bez léčby a přírodní výběr nechá přežít jen ta odolnější. Většina kolonií proti roztoči bez pomoci člověka obstojí špatně.
K parazitům se přidávají další tlaky. Dutin ubývá, protože hospodářské lesy přicházejí o staré stromy. Krajina chudne na kvetoucí rostliny, takže včely hůř shánějí pyl a nektar. Svou daň vybírají pesticidy a hnojiva. A pak je tu genetický tlak moderního včelařství. Matky z divokých kolonií se páří s trubci z okolních včelínů a místní linie se tak postupně ředí s chovnými.
Česko: 670 tisíc včelstev v úlech a jen kusé údaje o těch v dutinách
Česko patří k zemím s mimořádně hustou sítí včelstev. Ministerstvo zemědělství evidovalo v roce 2023 zhruba 670 tisíc kolonií a 63 tisíc chovatelů, za optimum považuje 700 tisíc. Organizovaní včelaři z Českého svazu včelařů obhospodařují 475 814 včelstev, tedy 79,5 % všech evidovaných. Varroáza se podle veterinářů vyskytuje na celém území republiky.
Volně žijící včelstva se v Česku také najdou, typicky v dutinách stromů, ve stavbách nebo komínech. Spolehlivý trend jejich přežívání ale veřejná data nezachycují. Studie Univerzity Hohenheim stavěla na každoročním sledování konkrétních hnízd, zda přežila zimu. Jednorázový nález v databázi výskyt doloží, nikoli však osud kolonie v dalších letech. Výzkumníci zatím zmapovali přes 1 600 hnízdišť v 15 zemích a sami uznávají, že komplexní údaje o rozšíření a velikosti divokých populací stále chybějí.
Tady může přispět každý, kdo narazí na včely létající z dutiny stromu. Nález lze zapsat do systému BioLog Agentury ochrany přírody a krajiny, na webu i v mobilní aplikaci. Po schválení garantem se záznam přesune do Nálezové databáze ochrany přírody. Pro mezinárodní výzkum slouží formulář Honey Bee Watch. Při hlášení pomůže několik zásad:
fotografujte vletový otvor z bezpečné vzdálenosti, dutinu neotevírejte a kolonii nerušte, přesnou polohu nezveřejňujte a fotky ořízněte o orientační body, uveďte typ hnízda (strom, budova, skála) a charakter okolí.
Z Olomouce pochází i jeden kuriózní příspěvek. Firma APIS Innovation, která vyvíjí termosolární úly proti varroáze, zmiňuje včelstvo přežívající bez léčby přes deset let pod plechovou střechou. Jde o firemní svědectví, nikoli o vědecký důkaz. Přesto ukazuje, že odolné kolonie mohou žít i nám za humny.
Geny odolnosti v dutinách stromů: co mizí s každým hnízdem
Cen medu v obchodech se úbytek divokých včelstev v dohledné době nejspíš nedotkne, protože produkce stojí na chovech. Ztráta se odehrává jinde. Univerzita Hohenheim upozorňuje, že divoké populace slouží jako rezervoár genetické rozmanitosti. V Americe existují volně žijící populace, které si s kleštíkem poradí lépe. Přehled v Insects dodává, že evropské divoké kolonie mohou nést přírodním výběrem prověřené geny odolnosti, jaké by jednou mohli využít i šlechtitelé.
Podle nás právě tady leží největší sázka. Každé hnízdo, které v dutině přečká několik zim bez léčby, představuje přírodní pokus, jaký žádná laboratoř nezopakuje. Když zanikne, odnese si s sebou i odpověď.
Širší kontext dokresluje IUCN: čtyři z pěti plodin a planě rostoucích kvetoucích rostlin v EU závisejí na opylování hmyzem. Ministerstvo zemědělství označuje včelu medonosnou za univerzální opylovatelku hmyzosnubných rostlin. Evropský červený seznam doporučuje chránit a obnovovat stanoviště, ponechávat staré dutinové stromy, rozšiřovat remízky, živé ploty, květnaté meze a okraje cest a omezit chemii v krajině.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková