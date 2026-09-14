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Češi zavrhli polystyren. Tento materiál izoluje domy mnohem lépe a je 6x tenčí

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Zatímco běžný polystyren kraluje českým fasádám, existuje materiál s pětinásobně lepšími izolačními vlastnostmi, a navíc je mnohem tenčí. Proč ho téměř nikdo nepoužívá?
Češi zavrhli polystyren. Tento materiál izoluje domy mnohem lépe a je 6x tenčí

Češi zavrhli polystyren. Tento materiál izoluje domy mnohem lépe a je 6x tenčí

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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